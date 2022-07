© Copyright : MAP

Le gouvernement n’a pas tenu son conseil hebdomadaire ce jeudi 14 juillet 2022, l’Exécutif s’étant réuni mardi dernier par visioconférence pour s’informer des deux projets de loi-cadre et deux projets de décret soumis au Conseil des ministres. On regrettera toutefois le caractère tardif de ces explications.

Les représentants des médias venus assister au point de presse hebdomadaire qui fait suite à la tenue du conseil de gouvernement ont dû repartir bredouille ce jeudi 14 juillet 2022. L'équipe gouvernementale ne s'est pas réunie ce jeudi, et il n'y a donc pas eu ensuite de rencontre avec la presse.

Dans un communiqué publié hier, mercredi aux alentours de minuit, le ministère délégué chargé des Relations avec le parlement, porte-parole du gouvernement, a indiqué que l'exécutif s'était réuni la veille, mardi, par visioconférence sous la présidence de Aziz Akhannouch, pour s’informer des deux projets de loi-cadre et deux projets de décret, qui ont été ensuite soumis au Conseil des ministres. Celui-ci s’est réuni hier, mercredi 13 juillet 2022, sous la présidence du roi Mohammed VI.

Si le caractère anticipé de la tenue du conseil de gouvernement peut parfaitement se comprendre, la communication tardive autour de l’annulation du rendez-vous de ce jeudi l’est beaucoup moins. D’autant que le communiqué est resté muet sur cette annulation, au même titre que sur celle de la conférence de presse du porte-parole du gouvernement.

Les textes de loi qui ont été discutés mardi et soumis au conseil des ministres, hier, concernent le projet de loi-cadre n°06-22, relatif au système national de santé, présenté par le ministre de la Santé et de la protection sociale, Khalid Aït Taleb, et le projet de loi-cadre n° 03-22 formant Charte de l'Investissement, présenté par le ministre délégué auprès du chef du gouvernement, chargé de l'Investissement, de la convergence et de l'évaluation des politiques publiques, Mohcine Jazouli.