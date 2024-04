Le chimérique Maghreb algérien à deux États

L’Algérie rêve ces derniers temps de créer un «Grand Maghreb» auquel adhèreraient tous les pays du Maghreb sauf le Maroc, dont la région porte le nom, au grand dam de Chengriha, de son disciple Tebboune et du reste des caporaux qui quadrillent le peuple algérien.

La junte militaire croit qu’il est possible de construire une «Union du grand Maghreb» en compagnie de la Tunisie, de la Lybie et de la Mauritanie sans le Maroc, rapporte l’auteur d’un billet d’Al Ahdath Al Maghribia du week-end (13 et 14 avril ). Mais il y a un hic qui contrarie cet étrange rêve: les dirigeants libyens ont indiqué «ne pas être au courant de cette surprenante proposition». Ils considèrent à leur juste valeur les actions que le Maroc a entreprises depuis longtemps avec la Libye, y compris la réconciliation qu’il a parrainée avec respect et considération pour toutes les parties concernées par le conflit dans ce pays.

Quant à la Mauritanie, ses dirigeants ont répondu que ce rêve est «tout simplement irréalisable». L’Algérie ne dispose donc que d’un seul allié pour réaliser son rêve: «l’homme accroché à la Tunisie qui cherche une place dans l’histoire, entre les ouvrages en langue arabe dont il maltraite la langue et détourne le sens».

Sauf que le recours à un ami inefficace et sans influence demeure vain, car le peuple tunisien et le reste de ses forces vives (partis politiques, syndicats et associations) savent qu’aucune «Union maghrébine» n’est possible sans le Maroc. Voilà pourquoi le régime algérien se contente d’un rêve qui s’est transformé en cauchemar. La junte militaire rêve du pire pour nous tandis que les Marocains aiment sincèrement le peuple algérien.

Le régime militaire, souligne l’auteur du billet d’Al Ahdath Al Maghribia, arme une bande de mercenaires, la finance et la soutient diplomatiquement tandis que nous prions pour que le peuple algérien sorte indemne de ses malheurs, tant de sa guerre civile dans les années 90 que des dérapages du président actuel.

Un pays ne peut être dirigé par des militaires qui rêvent de faire du mal à leur voisin. Il faut donc que le Maroc contrecarre leur vision cauchemardesque par des actions effectives de développement, de diversification des partenariats, en consolidant le front intérieur et en persévérant dans la défense de nos droits. Nous ne cesserons jamais d’espérer qu’un jour, ils retrouvent la raison et comprennent enfin qu’ils sont malades des souffrances qu’ils s’infligent à eux-mêmes.