Le Bureau américain des affaires politiques et militaires réaffirme la marocanité du Sahara en adoptant la carte complète du Royaume

Le Bureau américain des affaires politiques et militaires, qui relève directement du département d’État américain (équivalent du ministère des Affaires étrangères), a récemment publié son rapport annuel intitulé «Marcher sur terre en toute sécurité», portant sur l’élimination et la réduction des armes classiques à l’échelle mondiale. La publication en question contient deux cartes affichant, d’une manière qui ne laisse aucune place au doute, la carte complète du Maroc, intégrant ses provinces du Sud.

Évoquant le total des fonds consacrés par les États-Unis à la destruction des armes classiques au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, le document relève que le Maroc a reçu, en 2023, un total de 36.000 dollars à cet usage, et un peu plus de deux millions de dollars étalés sur la période 1993-2023 pour le même objectif.

Le rapport fait également remarquer que, grâce à un financement du ministère de la Défense américain, l’US Marine Force en Afrique et la Garde nationale de l’Utah poursuivent leur formation à la neutralisation des explosifs et munitions de niveau 1 avec les Forces armées royales (FAR).

La publication de ce rapport intervient à quelques jours d’intervalle seulement avec celle d’une nouvelle fiche d’information où le département d’État américain considère le Maroc comme «un partenaire essentiel des États-Unis». «Le Maroc est un partenaire essentiel des États-Unis sur un large éventail de questions de sécurité régionale, avec un objectif commun d’un Moyen-Orient et d’une Afrique du Nord stables, sûrs et prospères», affirme le Bureau des affaires politico-militaires dans sa récente fact sheet.