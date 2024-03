L’approvisionnement des marchés pendant le ramadan au menu du Conseil de gouvernement de ce jeudi

Au début de ses travaux, le Conseil suivra une présentation du ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts sur l’approvisionnement des marchés en denrées alimentaires durant le mois de ramadan 1445-2024.

Le Conseil examinera ensuite deux projets de décrets, dont le premier concerne la création de l’Observatoire marocain de commandes publiques, alors que le second modifie et complète le décret réglementant les encouragements de l’État en vue de l’intensification de la production animale.

Le Conseil se penchera, par la suite, sur l’examen de l’accord sur les services aériens, signé le 27 mars 2023 à Rabat entre le gouvernement du Royaume du Maroc et le gouvernement du Royaume de Cambodge, de l’accord entre le gouvernement du Royaume du Maroc et l’Institut panafricain de développement (IPD) sur la création du siège permanent de l’IPD à Dakhla, signé le 16 janvier 2023 à Rabat, et des deux projets de loi portant approbation desdits accords, ajoute la même source.

Le Conseil achèvera ses travaux par l’examen de propositions de nomination à des fonctions supérieures conformément à l’article 92 de la Constitution.