Lahcen Haddad publie un livre sur les atouts et les défis du Maroc vis-à-vis de son entourage

Intitulé «Au coeur de la tempête: vues critiques au temps du changement», ce livre de 290 pages, édité par la maison Bouregreg, a été présenté et dédicacé vendredi dernier par son auteur dans le cadre de la 28ème édition du SIEL. «Il s’agit d’une compilation de quatre ans d’efforts intellectuels autour de divers sujets intéressant le Maroc aussi bien sur le plan national qu’au niveau de sa région», a affirmé Lahcen Haddad dans une déclaration pour Le360.

Selon l’ancien ministre du Tourisme, le livre, qui sera traduit en espagnol et en anglais, s’arrête sur les défis que le Maroc doit surmonter après la pandémie et sur les challenges qu’il doit relever au niveau de son voisinage, notamment avec l’Espagne et l’Algérie, et ce, dans le cadre de la vision du roi Mohammed VI. De plus, «le livre évoque la relation du Maroc avec la région du Sahel et le rôle que notre pays est appelé à jouer dans cette région».

Sur d’autres thèmes, le nouvel ouvrage aborde la nécessité de «la mise en oeuvre du nouveau modèle de développement et les préoccupations liées au changement climatique et à l’impact de celui-ci sur la sécurité alimentaire et l’environnement».

A propos de l’Algérie, Lahcen Haddad suggère que le Maroc va rester attaché à la position du Souverain, à savoir qu’«aucun mal ne proviendrait du Royaume pour affecter ce pays voisin. «Au contraire, le Maroc voudrait créer un espace de dialogue, c’est la voie qu’il veut suivre bien que les dirigeants algériens ne sont pas encore disposés à le faire.»

Quant à la relation avec l’Espagne, selon lui, «le Maroc est en train de construire un partenariat avec ce pays qu’il veut basé sur des rapports dynamiques et géostratégiques». Et au-delà, «nous souhaitons atteindre ce niveau avec l’Algérie, la Mauritanie et les pays du Sahel, ainsi qu’avec les autres pays du pourtour méditerranéen», a expliqué l’auteur, qui se dit convaincu que le Maroc va jouer dans cet espace «un rôle important en matière de sécurité et de stabilité ainsi qu’au niveau de la sécurité alimentaire sachant, que les phosphates marocains contribueront à la promotion de la production agricole».