La secrétaire d’État adjointe américaine Mallory Stewart en visite au Maroc du 21 au 24 octobre

Lors de son séjour dans le Royaume, la secrétaire d’Etat adjointe américaine chargée du contrôle des armements, de la dissuasion et de la stabilité, Mallory Stewart, participera et prononcera le discours inaugural de la conférence mondiale sur le rôle de la l’intelligence artificielle (IA) dans la promotion de la mise en œuvre de la convention sur les armes chimiques (CAC), prévue à Rabat, indique le Département d’Etat.

Cette conférence, parrainée par le Maroc et l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC), s’appuiera sur les travaux du conseil consultatif scientifique de l’OIAC, ainsi que sur l’engagement de l’organisation auprès d’experts scientifiques indépendants, et informera son nouveau groupe de travail temporaire (GTT) sur l’IA et les travaux futurs des organes directeurs de l’OIAC.

Lire aussi : L’inspecteur général des FAR reçoit la secrétaire américaine adjointe à la Défense pour les affaires sécuritaires internationales

En marge de la conférence, Mallory Stewart participera également à des discussions de haut niveau avec des responsables marocains pour aborder «une série de menaces émergentes à la sécurité». «Les principaux objectifs de ces échanges sont l’approfondissement des partenariats stratégiques, le partage de perspectives et d’expertise mutuelles sur les approches régionales de réduction des risques et l’exploration des possibilités d’amélioration et de renforcement des mécanismes multilatéraux de désarmement et de sécurité internationale», précise l’institution américaine.

Durant la conférence, la secrétaire d’Etat adjointe s’entretiendra également avec les représentants des Etats membres de l’OIAC sur le maintien de la norme internationale contre l’utilisation d’armes chimiques, la recherche d’une législation de mise en œuvre complète et intégrale de la convention sur les armes chimiques, la priorité accordée à la résilience de l’information et l’approbation de la déclaration politique sur l’utilisation militaire responsable de l’intelligence artificielle et de l’autonomie, conclut le communiqué.