Défense: les FAR commandent des tracteurs pour le transport d’équipements lourds auprès de l’américain Oshkosh Defense

Le Maroc veut renforcer ses équipements militaires. Dans un communiqué publié le mercredi 11 septembre, le constructeur américain Oshkosh Defense, filiale d’Oshkosh Corporation, annonce avoir reçu, de la part de son distributeur exclusif au Maroc, Optimum Vehicle Logistics, une commande commerciale directe pour les Forces armées royales (FAR), de tracteurs Heavy Equipment Transporter (HET) A1 et de remorques 635NL.

D’après le fabricant, le tracteur HET A1 assure le transport de ligne, le transport local et l’évacuation pour maintenance des équipements critiques les plus lourds, notamment les chars, les véhicules blindés et les véhicules de dépannage.

«Nous sommes heureux de travailler avec Optimum Vehicle Logistics, notre distributeur exclusif au Royaume du Maroc, pour fournir au Royaume des véhicules tactiques lourds à roues supplémentaires afin de soutenir ses efforts de modernisation du M1 Abrams», a déclaré Pat Williams, directeur des programmes d’Oshkosh Defense. «Ce contrat renforce notre engagement à collaborer avec nos partenaires internationaux pour améliorer leurs capacités et interopérabilité», a-t-il ajouté.

Oshkosh Defense, qui se présente comme un «leader mondial dans la conception, la production et la maintenance en condition opérationnelle des meilleurs véhicules militaires, solutions technologiques et systèmes de mobilité», indique que la livraison des systèmes HET A1 devrait débuter à l’été 2025, sans toutefois préciser le nombre d’unités de tracteurs et de remorques commandés ni le montant de cette commande.