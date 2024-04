La réponse d’Ursula von der Leyen sur l’affaire des fraises marocaines irrite au plus haut point l’extrême droite espagnole

Vox, parti espagnol d’extrême droite, surfe une nouvelle fois sur l’affaire des fraises marocaines soi-disant contaminées à l’hépatite A, et ce dans l’espoir de grappiller quelques voix espagnoles un brin hostiles au Maroc lors des prochaines élections européennes.

Ainsi, dans une vidéo postée ce jeudi 4 avril sur les réseaux sociaux, le chef de la délégation du parti espagnol Vox au Parlement européen, Jorge Buxadé, est allé jusqu’à réclamer la suspension des accords de libre-échange entre le Maroc et l’Espagne dans le cadre de l’Union européenne. La raison? La réponse de von der Leyen à l’une des questions de son parti, soulignant que «les mesures prises dans l’affaire des fraises contaminées sont très bonnes».

Von der Leyen dice que sus medidas contra las fresas de Marruecos infectadas con hepatitis son muy buenas.



¡Von der Leyen se ríe de los españoles!



Sólo nosotros podemos echar a Lady Devastación. Sólo nosotros podemos cambiar Europa.



¡Sólo tú puedes hacer que pase! ¡El #9J! 🗳️ pic.twitter.com/lnPDlBErE9 — VOX Europa (@VOX_Europa_) April 4, 2024

Pour ce marocophobe notoire, la cheffe de la Commission européenne, qu’il qualifie de «Lady Devastation» (Dame dévastatrice), «se moque des Espagnols» et qu’il est temps de «l’expulser».

Douche froide à l’Assemblée de Ceuta

L’Assemblée de Ceuta a voté, ce vendredi, à la majorité absolue contre une proposition présentée par Vox relative à l’interdiction de l’importation des fraises marocaines.

Vox cherchait par le biais de cette demande «à paralyser l’importation de tous les produits agricoles du Maroc (…) et à suspendre les accords de pêche ou les fonds européens qui lui sont destinés». Il n’a pas eu gain de cause: 18 élus ont voté contre cette proposition anti-Maroc, alors que 4 représentants ont voté pour.

Lire aussi : Après la tomate et la fraise, les Espagnols déclarent la guerre à l’huile d’olive marocaine

Le parti socialiste (PSOE) de Pedro Sánchez a également dénoncé le ton xénophobe de cette proposition, indiquant que «le seul problème pour Vox est le pays d’origine puisqu’il ne se soucie pas des alertes qui peuvent provenir d’autres pays», rapporte El Faro de Ceuta.

Pour rappel, le ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts avait catégoriquement démenti, le 11 mars dernier, les rumeurs circulant sur certains médias et réseaux sociaux prétendant la présence du virus de l’hépatite A dans les fraises marocaines.