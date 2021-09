La présidence du conseil régional de Fès-Meknès revient au Parti de l'Istiqlal

Siège du conseil régional de Fès-Meknès.

Le Rassemblement national des indépendants (RNI), le Parti de l'Istiqlal (PI) et le Parti authenticité et modernité (PAM) ont décidé de s’allier pour former le conseil régional de Fès-Meknès.

Selon un communiqué conjoint aux trois partis, ​​il a été convenu, lors d'une réunion tenue hier, dimanche 12 septembre 2021, d'attribuer la présidence du conseil régional de Fès-Meknès au Parti de l'Istiqlal (PI). Le Rassemblement national des indépendants (RNI), le Parti de l'Istiqlal (PI) et le Parti authenticité et modernité (PAM), qui se sont mis d’accord pour constituer une large majorité pour gérer les affaires de la région de Fès-Meknès, ont décidé de se répartir les postes de responsabilités du conseil régional. Vidéo. Agriculture: contre les effets de la grêle, la région de Fès-Meknès s’équipe de nouveaux générateurs Ces trois partis ont également convenu, selon le même communiqué, de renforcer la coordination afin de mieux gérer l'élection des différentes structures des conseils communaux, régionaux et provinciaux de la région de Fès-Meknès. A titre de rappel, le conseil régional de la région de Fès-Meknès était présidé, depuis le 14 septembre 2015, par Mohand Laenser (Mouvement populaire).

Par Ahmed Echakoury