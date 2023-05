La maire de Casablanca demande le soutien d’Aziz Akhannouch pour réaliser des chantiers structurants

Devant une nombreuse assistance réunie samedi 13 mai 2023 à la grande foire de Casablanca, la maire Nabila Rmili, membre du bureau politique du Rassemblement national des indépendants (RNI), a osé parler en toute franchise à Aziz Akhannouch.

«Nous travaillons aujourd’hui sur des chantiers structurants, et naturellement, nous avons besoin de votre appui pour obtenir un soutien financier de la part d’autres départements gouvernementaux», a-t-elle déclaré.

La maire de Casablanca a par ailleurs indiqué que le budget de la ville a atteint en 2023 quelque 4,2 milliards de dirhams. Entre 2003 et 2023, a-t-elle ajouté, le budget de la ville, qui compte plus de 5 millions d’habitants, est resté figé à 3 milliards de dirhams et, dans le meilleur des cas, il a réussi à atteindre 3,5 milliards de dirhams.

Mais, après l’arrivée du RNI a la tête de la ville, a souligné la Nabila Rmili, «le budget est passé, en une seule année, de 3,5 à 4,2 milliards de dirhams avec l’objectif d’augmenter chaque année ce budget de 10% afin d’améliorer les services en faveur de la population».

En plus des attributions du Conseil de la ville, d’autres partenaires communs ont contribué, d’après Nabila Rmili, à la réalisation de complexes culturels, de terrains de proximité et d’autres projets culturels. Mais l’intérêt actuel de la ville concerne le volet environnemental puisque 70% de son programme est dédié à l’amélioration du domaine environnemental.

Et d’ajouter qu’elle veut «faire de la ville de béton une ville verte et 70% du programme du Grand Casablanca est destiné à l’environnement et à la création des espaces verts », a-t-elle conclu.