Akhannouch promet de réunir le ministre de l’Intérieur et les élus locaux pour discuter des problèmes de la ville de Casablanca

Aziz Akhannouch a par ailleurs annoncé, pour la première fois, que le projet de la centrale de dessalement de l’eau de mer de Casablanca sera opérationnel dès cette année, rappelant que l’autoroute de l’eau, depuis Oued Sebou vers le bassin du Bouregreg et du Grand Casablanca, sera d’un autre apport consolidé pour combler la problématique de la rareté de l’eau.

Une série de meetings régionaux

Ce sont deux des messages forts adressés, ce samedi 13 mai, par Aziz Akhannouch dans son allocution devant des militants casablancais du RNI, réunis au sein du siège de la Foire de Casablanca. Ce rassemblement s’inscrit dans une série de meetings régionaux organisés par le parti de la Colombe à travers les grandes régions du Royaume, les deux précédents ayant eu lieu à Tanger et à Ouarzazate. «Je suis prêt à m’asseoir avec les élus casablancais, en ma qualité de Chef de gouvernement et en compagnie du ministre de l’Intérieur, pour trouver avec vous les solutions aux problèmes posés», a-t-il déclaré sous les applaudissements nourris de l’assistance.

Le président du RNI a remercié Abdellatif Maazouz, le président istiqlalien du Conseil régional du Grand Casablanca, pour les efforts qu’il déploie pour la région. «Nous le soutenons dans ses actions», a-t-il déclaré, avant de citer les récents changements intervenus dans la ville, notamment la multiplication et l’entretien des espaces verts tels qu’il a pu les constater lors de ses sorties durant le ramadan à Casablanca.

«Nous avançons avec sérénité»

«Ceci n’est qu’un début, qui doit nous encourager et encourager les groupes de la majorité et les partenaires pour relever la cadence d’un plus grand nombre de chantiers, afin que les citoyens puissent constater les changements au niveau de la ville», a martelé le patron du RNI, avant d’évoquer «la très bonne santé du RNI». «Nous avançons avec sérénité, la tête haute, et nous sommes heureux et satisfaits des réalisations accomplies», a-t-il estimé.

Lire aussi : Tit Mellil: sur ordre de la Wilaya, les personnes souffrant de troubles mentaux interdites d’accès au centre social Dar El Kheir

Akhannouch a également eu quelques mots de remerciement pour les élus locaux du parti, qu’il a qualifiés de «compétences conscientes de la responsabilité de leurs missions». Néanmoins, a-t-il alerté, «les élus doivent expliquer aux citoyens les priorités, en argumentant les choix sur tel ou tel projet». Le chef de l’Exécutif a enfin rappelé que son gouvernement est engagé dans la réalisation de l’État social, afin que les générations futures puissent avoir droit à «l’école, la santé et l’emploi».