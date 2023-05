Décès d’une supportrice du Raja: le DG de Casa Events auditionné par le Conseil de la ville de Casablanca

Le patron de Casa Events devait s’expliquer sur les incidents qui ont entaché, samedi 29 avril, le match Raja-Al Ahly comptant pour le quart de finale retour de la Ligue des Champions de la Confédération africaine de football (CAF). Une supportrice du club casablancais a perdu la vie dans un mouvement de foule aux abords du complexe sportif Mohammed V juste avant le coup d’envoi de la rencontre.

La réunion, tenue au siège du Conseil de la ville de Casablanca, s’est étalée sur trois heures et a vu la présence d’Abdellatif Naciri, vice-président du Conseil chargé des affaires sportives et culturelles, en plus des membres de la commission de suivi avec à leur tête Karim Klaibi.

Trois points essentiels ont été discutés: les problèmes organisationnels qui ont entouré ce match et qui ont entravé son bon déroulement, le rapport de la Cour régionale des comptes sur la gestion du complexe Mohammed V et les nouveautés concernant la «zone 6» fermée au public depuis plusieurs semaines à cause de risques potentiels d’effondrement.

À propos des conclusions de cette réunion, Abdelatif Naciri a refusé de les relayer et a encore moins accepté d’évoquer le sort de cette fameuse zone 6 et des résultats de l’expertise à laquelle elle a été soumise. «L’enquête est en cours et nous allons bientôt révéler ses conclusions lors d’une conférence de presse prévue très prochainement», s’est-il contenté de déclarer, en précisant que «la réunion s’est tout simplement focalisée sur la gestion du complexe qui est confiée à Casa Event et Animation».