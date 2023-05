Décès d’une supportrice du Raja: les rumeurs sur la piste des canons à eau sont mensongères

Des supporters du Raja s'affrontent lors du match de quart de finale de la Ligue des champions de la CAF entre le club casablancais et Al Ahly d'Egypte au stade Mohammed V de Casablanca, le 29 avril 2023.. AFP or licensors

La source précitée souligne que l’utilisation des canons à eau avait pour seul but d’éviter que des centaines de personnes n’investissent illégalement et de force le stade au niveau de la zone 7 et ce, bien loin de l’endroit (zone 3) où la victime a été blessée puis transportée à l’hôpital.

«Le recours à ce matériel s’est imposé par la nécessité de préserver la sécurité publique et de sécuriser le stade après que des centaines d’individus ont tenté d’investir les portes d’accès en utilisant la force», insiste la source. Les enregistrements et images partagées sur les réseaux sociaux ont été ainsi sortis de leur contexte, faisant croire que la supportrice a été victime de ces canons à eau, ce qui est faux.

L’enquête judiciaire, menée sous la supervision du parquet compétent, suit son cours et le corps de la victime a été soumis à autopsie.

Un effectif de 4.500 éléments des forces publiques a été mobilisé ce samedi 29 avril afin d’assurer la sécurité du match Raja-Al Ahly. Des centaines de pétards pyrotechniques ont été saisis ce jour-là, et 1.506 mineurs non accompagnés, qui tentaient d’accéder au stade sans disposer de billets, ont été maîtrisés.

Pour rappel, une supportrice du Raja de Casablanca, âgée de 29 ans, est décédée samedi alors qu’elle se trouvait aux alentours du Complexe sportif Mohammed V pour assister aux quarts de finale retour de la Ligue des Champions d’Afrique de football, opposant le club casablancais aux Égyptiens d’Al Ahly.

Aussitôt alertés de l’incident, les autorités locales et les services de la protection civile étaient intervenus pour lui fournir les premiers soins avant de la transférer à l’hôpital régional Moulay Youssef où le décès de la jeune femme a été constaté.