La liaison fixe Maroc-Espagne de nouveau sur la table

Raquel Sanchez Jiménez, ministre espagnole des Transports, de la mobilité et de l'agenda urbain et Nizar Baraka, ministre de l’Equipement et de l’Eau.

Nizar Baraka, ministre de l’Equipement et de l’Eau a été reçu, lundi dernier à Madrid, par Raquel Sanchez Jiménez, ministre espagnole des Transports, de la mobilité et de l’agenda urbain. Dans son édition du mercredi 28 juin, le quotidien arabophone Al Ahadath El Maghribia rapporte que cette rencontre a été l’occasion d’examiner l’état et le développement des relations bilatérales dans les domaines de l’équipement et des transports entre les deux pays voisins.

Il a été surtout question de faire le point sur les avancées du projet stratégique de réalisation d’une liaison fixe reliant les deux pays à travers le détroit de Gibraltar, la réactivation du comité mixte ad hoc en prévision de la signature de l’accord de coopération bilatérale qui sera le tremplin de la coopération entre les deux continents africain et européen.

Al Ahdath rappelle aussi que ce projet de liaison fixe reliant le Maroc à l’Espagne est l’un des projets-phares et stratégiques qui constituent l’épine dorsale de la nouvelle feuille de route, adoptée à Rabat en avril 2022, dans la sillage de la visite officielle effectuée au Maroc, sur invitation du roi Mohammed VI, par le président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez.

Cette nouvelle relance du projet de liaison fixe démontre la pertinence et l’importance stratégique de cette future infrastructure aussi bien pour les deux royaumes voisins que pour l’Europe et l’Afrique, et les échanges économiques tous azimuts de façon générale.

C’est ce qui explique que les deux pays s’attellent actuellement à la promotion des études liées à la viabilité de ce projet d’envergure. Ainsi l’Espagne a mis sur pied la Société espagnole d’études pour la communication fixe à travers le détroit de Gibraltar (Secegsa), et le Maroc la Société nationale des études du Détroit (SNED).

C’est sur la base des études d’analyse et de faisabilité de cette liaison intercontinentale qui seront faites par ces deux sociétés que la seconde étape du projet, celle du forage d’une galerie d’essai, sera abordée. Les financements européens de cette liaison fixe sont quasiment acquis.