La diplomatie victorieuse d'un Roi

L’éditorialiste d’Al Akhbar l’atteste: les victoires diplomatiques ne surviennent pas par hasard, «de même que les relations et les affaires internationales ne se gèrent pas avec des émotions, des improvisations et des réactions».

«Chaque étape, chaque acte et chaque pas est soigneusement calculé en fonction du temps et du lieu, avec une totale disponibilité à interagir et faire face aux changements rapides dans les relations entre les États et une capacité à prévoir des alternatives pour faire face aux crises et gérer les développements des dossiers en conséquence, avec sagesse et efficacité», écrit-il.

La fin de la crise entre la France et le Maroc, la reconnaissance par Paris de la marocanité du Sahara et son soutien à l’Initiative d’autonomie comme seule solution à ce différend artificiel autours du Sahara, ne déroge pas à cette règle, estime l’éditorialiste d’Al Akhbar, ce jeudi 1er août.

«Sous la conduite éclairée du Roi Mohammed VI, le Royaume mène le dossier du Sahara vers une solution définitive qui ne peut être que l’autonomie sous la souveraineté marocaine, en adoptant une stratégie claire, tirant sa force de l’histoire, de la géographie et des relations internationales du Royaume, profondément ancrée dans l’histoire», écrit-il.

«Malgré la main tendue à l’Algérie par le Roi Mohammed VI et son assurance que le pays voisin et frère ne verra que du bien de la part du Maroc, les généraux qui dirigent ce pays ont continué à fuir la vérité, pourtant si flagrante. Cette vérité selon laquelle ce sont eux qui parrainent l’entité fantoche répondant à des agendas étriqués qui, plus est, sont aujourd’hui dépassées par l’Histoire, en raison l’évolution des relations internationales, des transformations globales qu’a connues le monde et surtout de la vision royale en vertu de laquelle le dossier du Sahara est le prisme à travers lequel le Maroc considère son environnement international», affirme l’éditorialiste du quotidien.

En ce qui concerne les relations diplomatiques, indique Al Akhbar, c’est dans les coulisses que la plupart des dossiers sont traités et résolus, et en la matière, le Maroc a fait de grands progrès dans la défense de sa souveraineté sur son Sahara.

«Chaque pas qu’il effectue, ne laisse aucune place ni au recul ou ni à un éventuel revers. Et malgré ses nombreuses victoires diplomatiques, les unes après les autres, il n’a cessé de regretter les importantes opportunités d’investissement et d’emploi que les peuples des deux pays, le Maroc et l’Algérie, ratent. Ce qui les empêche de rattraper le développement mondial, en raison de l’aveuglement des généraux qui gouvernent le pays d’une main de fer et s’imaginent qu’il leur est encore possible de vivre dans le passé. Cela, en oubliant que les lois universelles nécessitent une adaptation à la réalité, au cas contraire, c’est l’échec et l’extinction», explique Al Akhbar.

Par ailleurs, souligne l’éditorialiste du quotidien, «devant l’isolement international que connaît l’Algérie dans ce dossier de son parrainage des milices du Polisario, de son soutien au terrorisme et à l’extrémisme dans la région, en accueillent des mercenaires, le Maroc se retient de crier victoire et de créer et d’attiser une atmosphère de haine entre les deux peuple comme le font ouvertement les généraux à travers leurs canaux officiel», car, assure-t-il, «la sagesse marocaine continue de faire prévaloir la politique de la main tendue et d’appeler à faire primer l’intérêt des deux peuples frères sur tout autre chose».