Politique

Inzegane: huit élus révoqués pour conflits d’intérêts

Le tribunal administratif d’Agadir.

Le tribunal administratif d’Agadir. . DR

Revue de presseHuit élus, dont cinq conseillers à la commune urbaine d’Inzegane et trois autres dans les communes d’Ouled Dahou et d’Aït Melloul, viennent d’être révoqués par la justice administrative pour conflits d’intérêts. Les détails dans cette revue de presse tirée du quotidien Al Akhbar.

Par La Rédaction
Le 20/02/2026 à 18h34

La justice administrative compétente d’Agadir a rendu, jeudi, son verdict dans l’affaire des élus visés par des procédures administratives pour conflit d’intérêts dans des collectivités relevant de la province d’Inzegane.

Ces élus, au nombre de huit, dont cinq membres de la commune urbaine d’Inzegane, deux de la commune Ouled Dahou et un seul de la commune d’Aït Melloul, ont été révoqués par cette sentence qui s’applique dès son prononcé, rapporte le quotidien Al Akhbar dans son édition du week-end des 21 et 22 février.

Dans le détail, font savoir les sources du quotidien, «à la commune urbaine d’Inzegane, deux vice-présidents (le quatrième et le septième), le secrétaire du conseil et deux conseillers sont concernés par le verdict qui entre en vigueur immédiatement». Au niveau de la commune d’Ouled Dahou et celle d’Aït Melloul, la révocation concerne uniquement des conseillers.

Cette procédure, rappelle le quotidien, a été entamée en janvier dernier par le gouverneur de la province d’Inzegane quand il avait transféré devant le tribunal administratif d’Agadir les dossiers des élus impliqués dans des affaires de conflits d’intérêts. Cette procédure de l’autorité de tutelle, indique Al Akhbar, s’est basée sur l’article 64 de la loi organique n° 113-14 relative aux communes.

Les dispositions de cet article permettent à la tutelle de saisir le tribunal administratif compétent pour révoquer un membre du conseil, le président ou ses vice-présidents, en cas de faute grave, d’infraction financière ou de conflit d’intérêt, de délit d’initié, de trafic d’influence et de privilèges.

Par La Rédaction
Le 20/02/2026 à 18h34
#conflit d'intérêts#Inezgane#Justice#Commune

LEs contenus liés

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Le président du conseil communal d’Aït Melloul visé par une procédure de révocation pour de graves irrégularités

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Un espace public détourné pour un terrain de padel, le maire de Tanger risque la révocation

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Hôpital Hassan II d’Agadir: révocation de 7 médecins et suspension de 5 infirmiers et 7 sages-femmes

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Éducation nationale: révocation de seize directeurs régionaux, une manœuvre électorale déguisée?

Articles les plus lus

1
Le Conseil de la concurrence perquisitionne les locaux de Masterlab à Rabat
2
Donald Trump salue l’engagement du Maroc pour la stabilisation et la reconstruction de Gaza
3
Fès: l’éclat doré des douceurs traditionnelles fait vibrer les ruelles de la cité millénaire
4
Un collectif des estomacs porte plainte contre les familles marocaines
5
Le boom des recettes fiscales au Maroc expliqué par le patron des impôts, Younès Idrissi Kaitouni
6
Le Maroc prêt à déployer des policiers et enverra des militaires à Gaza, annonce Nasser Bourita
7
Comment le Conseil de la concurrence justifie son choix controversé de vouloir briser le monopole des pharmaciens?
8
Un PIB à 400 milliards de dollars en Algérie: comment Tebboune fabrique une prospérité en toc
Revues de presse

Voir plus