Danya Trent, vice-présidente Integrated Fighter Group LM, Abdeltif Loudyi, ministre délégué chargé de l’Administration de la Défense nationale, Stéphane Burton, CEO Blueberry Group et Dennys Plessas, vice-président Global Pursuits Initiatives LM.

Le groupe aérospatial belge, Blueberry, et le Maroc, ainsi que l’américain Lockheed Martin, ont récemment signé un partenariat stratégique mettant en œuvre la joint-venture marocaine Maintenance Aero Maroc (MAM). Cette entreprise exploitera le centre de maintenance ultra-moderne pour les avions militaires, qui verra le jour à Benslimane.

Blueberry Group (Sabca et Sabena Aerospace), le Maroc et le géant américain de la défense Lockheed Martin s’unissent pour lancer dans le Royaume la joint-venture Maintenance Aero Maroc (MAM), rapporte ce jeudi 14 avril 2022, le forum Far-Maroc, qui cite un communiqué du groupe belge.

L’accord signé en présence de Abdellatif Loudiyi, ministre délégué auprès du chef du gouvernement marocain chargé de l'Administration de la Défense nationale, prévoit la construction d'un centre de maintenance, de réparation, de révision et de mise à niveau ultra-moderne de 15.000 m² pour les avions et hélicoptères militaires, à l'aéroport de Benslimane. Il permettra la création de 300 emplois. Maintenance Aero Maroc (MAM) sera l'opérateur de la nouvelle installation, offrant un avantage industriel au groupe belge grâce à des opportunités de maintien en puissance continues sur les plates-formes Lockheed Martin.

Ce projet, poursuit la même source, représente la première réalisation dans le cadre de la récente loi visant à permettre au Royaume du Maroc de développer une activité militaro-industrielle et de défense et d'en tirer des avantages stratégiques et économiques.

Ce partenariat stratégique favorise le développement international du groupe belge tout en soutenant les besoins de maintien en puissance des Forces royales air (FRA) et en apportant des emplois de haute technologie et des capacités techniques dans le pays, souligne-t-on.

La signature de ce partenariat est une nouvelle étape pour Blueberry Group qui s'appuiera sur un savoir-faire et une expertise combinés sur les C-130 et F-16 et un service de qualité international pour étendre son réseau de maintenance, de réparation et de révision (MRO), souligne Blueberry group.

«Nous sommes extrêmement fiers de démarrer ce nouveau partenariat avec le Royaume du Maroc et Lockheed Martin, offrant des services de maintien en puissance de haute qualité pour l'armée de l'air marocaine, puis rapidement à d'autres clients de la région. Nous sommes très heureux de voir MAM rejoindre notre réseau international de solutions de maintenance, offrant des opportunités de développer de nouvelles expertises sur d'autres plateformes», a déclaré le PDG de Blueberry group, Stéphane Burton. «Notre Groupe a 50 ans d'expérience dans la maintenance, la réparation et la modernisation d'avions tels que le C-130 et le F-16», a-t-il ajouté.

«Nous sommes fiers de partager notre expérience avec le Maroc et nous attendons avec impatience tout ce que nous apprendrons les uns des autres alors que nous gérons un ensemble solide de partenariats industriels qui s'alignent sur les priorités du Maroc et s'appuient sur notre histoire d'efforts de collaboration fructueux», a de son côté déclaré Danya Trent, vice-présidente de Lockheed Martin, en charge du programme F-16.

«Cette importante coopération est le résultat de plusieurs années d'évaluation et de discussions qui garantiront que le Royaume du Maroc recevra les meilleures installations industrielles, équipements, formations et certifications possibles pour répondre aux besoins de maintien en puissance de l'Armée de l'Air Royale Marocaine et d'autres clients internationaux», a souligné la responsable.

Le Groupe Blueberry est présent au Maroc depuis 2012 à travers sa filiale Sabca Maroc qui a récemment annoncé un investissement de plus de 180 millions de dirhams marocains (17 millions d'euros) dans la construction d'une nouvelle usine de 16.000 m² qui abritera la chaîne d'assemblage d'aérostructures Pilatus, dans la région de Nouaceur. Elle a également participé, en coopération avec l'armée de l'air marocaine, à la modernisation de leurs avions Dassault Mirage F1 et Alphajet.

Ce projet représente un développement supplémentaire du groupe Blueberry au Royaume du Maroc avec les premières activités de maintenance à Benslimane devant démarrer cette année sur le Lockheed Martin C-130, conclut-on.