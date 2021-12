© Copyright : Elbit Systems - AFP

L’accord de coopération sécuritaire, signé entre le Maroc et Israël le 24 novembre 2021, a prévu la construction de deux usines de drones au Maroc, affirme «Shephard Media», une publication basée à Londres, spécialisée dans les questions de défense.

Citant des sources israéliennes, Shephard Media rapporte que «Rabat et Tel Aviv se préparent à construire deux usines de fabrication de drones au Maroc, potentiellement dans le nord-est et le sud du pays», précisant que ces drones seront capables de missions de frappe et de collecte de renseignements.

La fabrication de ces drones sous licence au Maroc s’inscrit dans le cadre de l’accord de coopération sécuritaire signé entre les deux pays le 24 novembre dernier, lors de la visite du ministre israélien de la Défense, Benny Gantz, au Royaume, explique la publication.

Celle-ci souligne que l’accord pour le développement de ce projet industriel commun intervient après plusieurs mois de négociations avec la société israélienne BlueBird Aero Systems, détenue à 50% par Israel Aerospace Industries, une firme de construction aéronautique aux technologies les plus avancées, dont la présidence du conseil d’administration a été confiée récemment à Amir Peretz, ancien ministre israélien de la Défense, né à Bejaâd au Maroc.

Ainsi, écrit Shephard Media, le Maroc a l'intention non seulement d'étendre sa flotte de drones, comme le montre l'achat de drones Bayraktar TB2 turcs, mais également de développer ses capacités de production via le transfert de technologie.

Outre la fabrication de drones, l’accord sécuritaire prévoit également l’acquisition par le Maroc du système israélien de défense anti-drones Skylock Dome, affirme Shephard Media, confirmant ainsi une information rapportée récemment par le forum Far-Maroc.

La coopération dans le domaine militaire entre les deux pays concerne également l’acquisition du système de missiles sol-air à moyenne portée Barak 8, conçu pour faire face à tout type de menace aéroportée (avions, hélicoptères, missiles antinavires, drones, missiles de croisière et avions de combat). D’une longueur de 4,5 mètres, ce missile atteint une vitesse maximale de Mach 3, avec un rayon d’action maximal de 100 km.

A en croire Shephard Media, qui cite une source industrielle marocaine proche du dossier, l'accord pour l’achat du système Barak 8, s'aligne sur les ambitions de transfert de technologie du Royaume, ce dernier ayant acheté une licence pour fabriquer des munitions pour ce système de défense aérienne.

La coopération industrielle israélo-marocaine pourrait s'étendre enfin à la modernisation et à l’amélioration de la flotte d'avions de chasse des Forces royales air (FRA), «si le Maroc choisit une société israélienne pour entreprendre ces travaux de révision».