Le ministre de la Défense israélien, Benny Gantz et le ministre chargé de l’administration de la Défense nationale, Abdellatif Loudiyi, échangent les parapheurs lors de la signature de l'accord de défense entre le Maroc et Israël, le 24 novembre 2021.

Le ministre de la Défense israélien, Benny Gantz, et le ministre chargé de l’administration de la Défense nationale, Abdellatif Loudiyi, échangent une poignée de main à l'issue de la signature de l'accord de défense entre le Maroc et Israël, le 24 novembre 2021.

Le partenariat entre le Maroc et Israël franchit une nouvelle étape avec la signature, ce mercredi 24 novembre 2021, d’un accord historique entre le ministre israélien de la Défense, Benny Gantz, et son homologue marocain, Abdellatif Loudyi.

«J'ai maintenant signé avec le ministre marocain de la Défense, Abdellatif Loudyi, un accord de coopération sécuritaire avec le Maroc. L'accord comprend la réglementation de la coopération en matière de renseignement, les achats liés à la sécurité et à la défense, la formation conjointe et la coopération industrielle. Je remercie le roi Mohammed VI et le ministre de la Défense pour leurs efforts visant à élargir les relations entre les deux pays. Nous avons franchi une étape historique aujourd'hui», a annoncé le ministre israélien de la Défense, Benny Gantz, sur son compte Twitter.

«Cet accord constituera un cadre de coopération dans les domaines militaire, de sécurité et de renseignement, en créant des canaux officiels entre les services de renseignement et de sécurité des deux pays et en mettant en place le fondement juridique de la coopération industrielle et technique, des échanges de visites, de la formation et des exercices conjoints. C’est une étape majeure afin de faire progresser les relations de coopération entre les deux pays pour servir les intérêts de la région, la paix et la sécurité régionales», a commenté le Forum Far-Maroc, dans un message posté sur Facebook.

Juste après la signature de cet accord, le ministre israélien de la Défense, Benny Gantz, a été reçu par le général de corps d’armée Belkhir El Farouk, inspecteur général des FAR, au quartier général de l'état-major des FAR à Rabat.

Le ministre israélien de la Défense, Benny Gantz, reçu par le général de corps d’armée Belkhir El Farouk, inspecteur général des FAR, le 24 novembre 2021, à Rabat.

© Copyright : DR

A 15h30, le ministre israélien est invité à un déjeuner offert en son honneur en présence de Nasser Bourita, de Abdellatif Loudyi et de hauts responsables marocains et israéliens.

A 18h00, selon nos sources, Benny Gantz se rendra à Salé pour rendre visite à la 1ère brigade d’infanterie parachutiste, l’une des multiples unités qui font la fierté de l’armée marocaine.

Et enfin, à 18h45, le responsable israélien aura un entretien avec le chef de la diplomatie, Nasser Bourita.