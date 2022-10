© Copyright : Josep Lago/AFP

Kiosque360. Madrid est convaincue du rôle primordial du Maroc dans la lutte contre le phénomène de l’immigration clandestine. Dans le cadre de cette coopération, l’Espagne envisage d’allouer 30 millions d’euros au Maroc, rapporte le quotidien Al Ahdath, dont est tirée cette revue de presse.

Dans le cadre des relations bilatérales entre les deux pays, la coopération maroco-espagnole se renforce pour mieux gérer les fichiers de la migration illégale et lutter contre le phénomène de l'immigration clandestine. Pour ce faire, Madrid envisage d’allouer une aide de l’ordre de 30 millions d’euros au Maroc, qui demeure un partenaire stratégique de l’Espagne et de l’Union européenne.



C’est le ministre de l’Intérieur espagnol, Fernando Grande-Marlaska, qui vient d’annoncer cette aide et de dévoiler ses objectifs, rapporte le quotidien Al Ahdath Al Maghrebia dans son édition du week-end des 8 et 9 octobre.



Et de préciser que «le gouvernement espagnol ne compte verser que 16 millions d’euros au profit des deux présides occupés Sebta et Melilla». Autant dire, expliquent les sources du quotidien, que «les autorités compétentes espagnoles demeurent convaincues du rôle primordial joué par le Maroc pour mieux combattre le phénomène de la migration illégale».



L’objectif de l’aide octroyée au Maroc, poursuit le quotidien, est de «contribuer au financement des équipements mis en place par le Maroc, assurer la couverture des dépenses engagées dans les interventions et les déploiements opérationnels, ainsi que les frais d’entretien des appareils et d’autres matériaux utilisés par les différents services sécuritaires dans la surveillance des frontières et dans la lutte contre l’immigration irrégulière».



Il s’agit aussi des «dépenses occasionnées par les patrouilles, la surveillance terrestre, maritime et côtière». Cette coopération montre que le Maroc est considéré comme un partenaire stratégique, entre autres dans la lutte contre la migration irrégulière.

