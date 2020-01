© Copyright : DR

Kiosque360. L’Union européenne vient d’offrir au Maroc quelque 15 drones et des aides logistiques et financières. Voici pourquoi.

En vue d’aider le Maroc à surveiller ses côtes et mieux lutter contre les flux migratoires à destination du Vieux continent, l’Union européenne passe à la vitesse supérieure en matière d’aide au Royaume.



Ainsi, nous informe l’hebdomadaire Al Ayyam dans son édition du 16 janvier, quelque 15 drones et nombre d’aides financières et logistiques viennent d’être octroyées au Maroc et ce, malgré les désaccords exprimés par le Royaume, ce dernier se refusant à devenir le gendarme de l’Europe en l’absence de «contrepartie» et l’UE ne «respectant pas ses engagements», écrit l’hebdomadaire.



Le message semble cette fois avoir été entendu, d’autant que l’Espagne, principal pays lésé par les flux migratoires illégaux sur son territoire, a multiplié les pressions à l’égard de l’UE. C’est dans ce sens que l’Agence européenne de surveillance du territoire, Frontex, a promis un meilleur soutien au Maroc.



Dans le dernier lot, comptez, en plus des 15 drones, 750 camions et camion-citernes et des radars, entre autres.



Précisons que le nombre de passages irréguliers en Europe à partir du Maroc a été réduit de 54% en 2019 et ce, grâce aux efforts combinés de la Marine royale, des Forces auxiliaires, de la Gendarmerie royale et des garde-frontières. Il s’agit du taux de traversées du Détroit de Gibraltar le plus faible en 8 ans.



Rappelons également qu’il y a un mois, l’UE a accordé au Maroc une aide de quelque 101,7 millions d’euros pour qu’il intensifie ses démarches et efforts de lutte contre l’immigration clandestine.