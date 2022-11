© Copyright : DR

Le président de la République du Libéria, George Weah, invité d'honneur de la quatorzième édition du Forum MEDays 2022, a exprimé, mercredi 2 novembre 2022 à Tanger, son soutien explicite au projet stratégique de gazoduc Nigéria-Maroc devant relier les pays côtiers de l’Afrique de l’Ouest et du Nord, du golfe de Guinée aux rives de la Méditerranée.

«L’Afrique a besoin d’investissements dans le secteur de la santé et le secteur pharmaceutique, et de partenariats dans les secteurs des infrastructures et de l’énergie», a rappelé George Weah, dans une allocution durant la cérémonie d’ouverture officielle du Forum MEDays, rapporte, dans un communiqué, l’Institut Amadeus, organisateur de l'évènement.

«Le Libéria encourage spécifiquement l’investissement dans le gazoduc Nigéria-Maroc. Nous sommes convaincus que ce projet énergétique de grande échelle va dynamiser l’intégration économique et bénéficiera à toutes les nations impliquées offrant la possibilité de démultiplier leur potentiel industriel», a souligné le président du Libéria.

George Weah a également appelé «à des dynamiques de coopération Nord-Sud plus opérationnelles et mutuellement bénéfiques qui permettront aux pays africains une meilleure résilience face aux chocs externes», ajoute la même source.

La cérémonie d’ouverture de la 14e édition du MEDays a été marquée par la présence de Chakib Alj, président de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), de Brahim Fassi Fihri, président de l’Institut Amadeus et de Omar Moro, président du conseil régional de Tanger-Tetouan-El Hoceïma.

Placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, la 14e édition du Forum MEDays se tient du 2 au 5 novembre à Tanger sous le thème «De crises en crises: vers un nouvel ordre mondial?».