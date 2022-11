© Copyright : DR

C'est en tant que président du Conseil de la Région Tanger-Tétouan-Al Hoceïma que Omar Moro a participé à Tanger hier, mercredi 2 novembre 2022, à la cérémonie d'ouverture de la quatorzième édition du Forum MEDays, organisé par l'institut Amadeus, sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Après une interruption forcée de deux ans en raison du Covid-19, la 14e édition du Forum MEDays se tient du depuis hier, mercredi 2 novembre 2022. Jusqu'au samedi 5 novembre prochain, un thème rassemblera l'ensemble des débats et des discussions de cette manifestation: «de crises en crises: vers un nouvel ordre mondial?». La thématique retenue pour cette édition se focalise sur l'essor des crises consécutives, que le monde traverse depuis des décennies, et dont la guerre entre la Russie et l'Ukraine est l'un des derniers épisodes.

La cérémonie officielle marquant le lancement de ce forum en principe annuel a été marquée par la présence du président de la République du Liberia, George Weah, ainsi que par celle de plusieurs autres personnalités et experts en politique, économie. Des académiciens représentant leur pays sont également présents, et participeront aux différentes discussions et réflexions, afin de proposer des solutions pratiques et efficaces, avec pour perspectives de relever différents défis, et tout particulièrement ceux des pays de l'hémisphère sud.

Le président du Conseil de la Région de Tanger-Tétouan-Al Hoceïma, a insisté l'importance capitale de la thématique choisie pour cette édition dans le contexte actuel. Omar Moro a aussi incité les participants à cette édition à adopter une attitude optimiste, afin de «garantir un meilleur avenir pour les générations futures».

Il a rappelé les nouvelles directives adoptées par le Royaume sous la direction clairvoyante de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, en première ligne dans la lutte contre le Covid-19, tant sur les plans économique, social et environnemental, dans le contexte actuel, marqué par un épisode de sécheresse et ses conséquences.

Dans son discours, Omar Moro a aussi tenu à mentionner les différents défis qui entravent encore le développement des pays du sud, dont des tensions géopolitiques, des crises économiques et les conséquences des changements climatiques. Le président du Conseil de la Région Tanger-Tétouan-Al Hoceïma a également insisté sur la nécessité de faire preuve d'audace et d'une forte volonté, afin de réaliser «des investissements qualitatifs et pertinents qui relèvent de pair les différents défis».

Omar Moro a enfin rendu hommage aux différents participants à ce forum, dont il a reconnu la «part conséquente dans la participation à l'élaboration de solutions efficaces ayant l’objectif de mettre en place des projets collectifs permettant d‘assurer un avenir meilleur». Il a aussi indiqué que l’histoire a «prouvé que les moments de crises ne durent pas et quoique les crises nous fassent perdre des choses, nous devons garder notre sagesse et perspicacité. Les économistes pour leur part, nous ont fait apprendre également que le meilleur moment d’investir est le moment de crise».

Omar Moro a de même insisté sur l'une plus graves crises des pays du sud: les pénuries d'eau potable, et a expliqué que celles-ci pourraient «amplifier le degré de la crise alimentaire en cas d’absence d’actions collectives permettant la mise en place de solutions innovantes pouvant assurer la préservation de cette richesse naturelle». Le président du Conseil de la Région Tanger-Tétouan-Al Hoceïma a souligné que le gouvernement marocain, sous «la Haute Direction de Sa Majesté le Roi Mohammed VI que Dieu l'assiste, a mis la question de l'eau potable au cœur des politiques publiques, vu sa corrélation avec la sécurité alimentaire, la croissance, le développement, le bien être sociétal, la réduction des disparités territoriales, et l’économie de l’énergie».

Dans la conclusion de ce discours, Omar Moro a incité l'ensemble de l'assistance sur la nécessité d'une «étroite collaboration entre tous les experts, les économistes, les politiciens, et la société civile afin de trouver des alternatives innovantes, durables, et faisables selon les moyens disponibles, pour la finalité de préserver et garantir l'accès à l’eau et rationaliser son exploitation».

Le président du Conseil de la Région Tanger-Tétouan-Al Hoceïma a, enfin, invité l'ensemble des participants à l'édition 2022 de ce forum à «se mobiliser et encourager ce grand chantier en œuvrant à sa réussite, et partager ce modèle avec les pays et les communautés qui détiennent les mêmes objectifs et la même perception d’un avenir prospère, solidaire et coopératif».