Entre le Parlement européen et le Maroc, c’est le début du dégel

«Le Parlement européen répare ses erreurs» à l’égard du Maroc. C’est par ce titre que le quotidien Assabah, dans son édition du vendredi 6 décembre, estime que la brouille qui a caractérisé, ces deux dernières années, les relations entre le Parlement européen et le Maroc est désormais close. C’est du moins ce qui ressort de la rencontre qui a réuni, mardi dernier à Bruxelles, le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami, et la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola. Lors de cette rencontre, une feuille de route a été établie pour reconstruire les relations entre les parlements marocain et européen.

Pour rappel, ces relations sont quasiment rompues depuis le 23 janvier 2023, quand le Parlement marocain, avec ses deux chambres réunies en séance plénière, a décidé de soumettre ces relations à une «évaluation globale». Il a également décidé, à l’unanimité de ses membres, de «reconsidérer» ses relations avec le Parlement européen. En cause, une résolution votée par certains députés européens accusant le Maroc de violation de la liberté de presse et autres allégations de corruption.

Le Parlement marocain avait publié une déclaration dans laquelle il condamnait ladite résolution, estimant qu’elle constituait «une attaque inacceptable contre la souveraineté, la dignité et l’indépendance des institutions judiciaires du royaume» et nuisait «gravement au capital confiance entre les deux institutions législatives».

Ces erreurs du Parlement européen semblent aujourd’hui relever du passé, car dans une déclaration à l’issue de la rencontre avec Roberta Metsola, le président de la Chambre des représentants a déclaré que les deux parties ont «examiné plusieurs sujets et convenu d’une feuille de route et d’une méthode de travail pour relancer la coopération entre les parlements marocain et européen et surmonter tous les dysfonctionnements qui ont entaché ces relations».

Rachid Talbi Alami a également saisi l’occasion de sa visite à Bruxelles pour appeler les Européens à instaurer des relations avec le Maroc basées sur le respect mutuel, tout en les exhortant à sortir du flou qui caractérise l’attitude de certains pays vis-à-vis de l’intégrité territoriale du Maroc, un pays voisin et partenaire loyal de l’Europe, fort de son développement économique soutenu et de sa stabilité politico-sociale.