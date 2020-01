© Copyright : DR

Kiosque360. Le chef du gouvernement appelle les bases de son parti à faire face aux «poches de résistance» qui veulent faire capoter son «projet de réforme».

Le chef du gouvernement a de nouveau fait un saut de vingt ans dans le passé quand il a évoqué les temps de l’alternance. En effet, Saâd-Eddine El Othmani a, une fois encore, puisé dans le vocabulaire de cette époque en empruntant à l’ancien premier ministre socialiste, Abderrahman El Youssoufi, l’expression de «poches de résistances» pour parler des défis auxquels son gouvernement fait face aujourd’hui, rapporte le quotidien Al Ahdath Al Maghribia dans son édition du lundi 20 janvier.

Le chef du gouvernement, qui intervenait, samedi, dans le cadre d'une rencontre de la jeunesse de son parti dans la région de Fès-Meknès, a ainsi pointé du doigt ces «poches de résistances» qui vont jusqu’à faire recours au «baltagisme» pour faire capoter son «projet de réforme». Il a donc incité les bases de son parti à lutter contre elles tout en se conformant à la loi et aux règles de la démocratie, afin de faire aboutir les réformes de manière civilisée.

A propos de «baltagisme», le chef du gouvernement a donné l’exemple de la situation que vit, depuis des mois, le Conseil de la ville de Rabat, où certains partis ont recours à la «loi de la jungle» dans l’exercice de la politique et la gestion des affaires locales. Ce que font certains élus membres du Conseil de la ville de Rabat, souligne le chef du gouvernement, est de nature à donner des hommes politiques une image peu glorieuse de «spécialistes des luttes futiles et insignifiantes».

Evoquant la lutte contre la corruption, principal cheval de bataille électorale du PJD, El Othmani a insité sur le fait qu'il s'agissait là d'une priorité de son gouvernement. Il faut, déclare-t-il, lutter contre un certain nombre de phénomènes qu’on peut regrouper sous le vocable «corruption», notamment les pots-de-vin» ou les détournements de fonds. El Othmani insiste d’ailleurs, poursuit Al Ahdath Al Maghribia, sur le fait que la lutte contre la corruption est l'affaire de tous.

Ainsi, souligne le chef du gouvernement, le citoyen doit également contribuer à la lutte contre la corruption en la dénonçant via les lignes vertes mises à sa disposition, tout en veillant, bien sûr, à apporter des preuves de ce qu’il avance. Le dispositif mis en place par le Parquet général a d’ailleurs permis l’arrestation de plusieurs personnes actuellement derrière les barreaux, rappelle le chef du gouvernement. Et d'ajouter qu'il existe d'autres moyens de lutter contre la corruption, notamment la digitalisation des procédures administratives. Une mesure importante puisqu’elle réduit le contact humain et permet de lutter efficacement contre les «pots-de-vin», précise-t-il.