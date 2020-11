© Copyright : DR

Dans un communiqué, la Communauté des Etats Sahélo-Sahariens (CEN-SAD) exprime son soutien aux mesures prises par le Maroc pour rétablir une circulation normale à El Guerguerat.

Dans un communiqué, la CEN-SAD a affirmé avoir suivi avec une vive préoccupation les derniers développements de la situation dans la zone d'El Guerguerat.

Ses Etats-membres expriment leur soutien aux autorités marocaines dans toutes les mesures qu'elles prendront en toute souveraineté et en parfaite conformité avec la légalité internationale, pour restaurer et préserver opportunément la sécurité et la libre-circulation des personnes et des biens, "dans la dynamique de la ZLECAF", précise le document.

La CEN-SAD déplore "fortement les transgressions des résolutions 2414/2018 et 2440/2018" du Conseil de sécurité de l'ONU, et salue l'attachement du Maroc, sous l'impulsion éclairée du roi Mohammed VI, au processus de paix conduit par le secrétaire général des Nations Unies.

La CEN-SAD s'est également félicitée de la teneur du communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, et a exhorté l'organisation des Nations Unies à poursuivre les actions diplomatiques en cours en vue d'un règlement définitif de cette crise.