Le colonel Khaled Samit, commandant de l’escadre AeroCombat des Forces Royales Air, a signé dans le ciel de l’Utah, aux Etats-Unis, le premier vol d’un Marocain à bord d’un hélicoptère d’attaque AH-64D.

Grande première pour les Forces Royales Air (FRA): le colonel Samit, commandant de l’escadre AeroCombat est devenu le premier Marocain à réaliser un vol à bord d’un hélicoptère d’attaque AH-64D, rapporte le forum Far-Maroc.

Ce vol s'est déroulé le 31 juillet 2019 dans l’ouest du désert de l’Utah, aux Etats-Unis, précise la même source. A cette occasion, un certificat d’authenticité célébrant cet évènement a été délivré au colonel Samit par les Etats-Unis. «Ce certificat est fièrement délivré en reconnaissance de ce vol, et de notre programme de partenariat en cours», indique le document.

Rappelons qu’en novembre 2019, l’Agence américaine de coopération de défense et de sécurité (DSCA) avait donné son feu vert pour la vente aux FAR de 36 hélicoptères Apache AH-64E, dont 12 optionnels, pour un montant estimé à 4,2 milliards de dollars.

En juin 2020, l’avionneur américain Boeing annonçait la signature d’un contrat portant sur la livraison aux FAR de 24 hélicoptères d’attaque Apache AH-64E. Les premières livraisons de ces appareils devraient avoir lieu en 2024, et feraient du Maroc le 17e pays au monde à en avoir en sa possession.

«C’est une nouvelle étape majeure du partenariat qui nous lie de longue date avec le royaume du Maroc», avait alors souligné le communiqué de Boeing, citant Jeff Shockey, vice-président, ventes et marketing mondial de la division Défense, Espace et Sécurité (BDS) et Services gouvernementaux.

«La demande que suscite l’hélicoptère Apache est en hausse dans le monde entier. Nous sommes fiers de fournir cet appareil de pointe au Maroc», avait-il ajouté.

L’AH-64E Apache est la dernière configuration en date de cet hélicoptère d’attaque. Doté d’une architecture en systèmes ouverts dotée des systèmes de communications, de navigation, de détection et d’armement les plus récents, il embarque un système modernisé de désignation d’objectifs et de poursuite de cible qui fournit des informations sur les objectifs de jour, de nuit, et tout temps, ainsi que des capacités de navigation avec vision nocturne.

Outre la classification des cibles terrestres et aériennes, le radar de conduite de tir a été mis à jour pour fonctionner en environnement naval.