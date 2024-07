Demandes d'aides sociales refusées: Fouzi Lekjaâ s’en explique au Parlement

Devant les députés réunis en séance plénière au Parlement, Fouzi Lekjaâ a récemment indiqué que plus de 150.000 demandes d’aides sociales directes avaient été rejetées en mars 2024.

Le ministre délégué chargé du Budget, qui répondait à une question écrite des députés du groupe du Parti du progrès et du socialisme (PPS, opposition), a expliqué que 65% des demandes rejetées concernaient les aides forfaitaires, et 35% celles relatives aux aides liées aux risques de l’enfance, relaie Al Ahdath Al Maghribia de ce mardi 2 juillet.

Il a aussi précisé que les raisons ayant principalement motivé ces rejets étaient l’inéligibilité de certains demandeurs, qui outrepassent le seuil d’accès à ce programme d’aide sociale (dont l’indice est fixé à 9,74300), ou qui étaient déjà des bénéficiaires de l’un des régimes d’indemnités familiales actuellement en vigueur.

Autre motif de ces rejets de demandes d’aides directes: le fait que l’un des conjoints ou que le chef du ménage demandeur exerce une profession rémunérée par l’État: fonctionnaire rattaché à une administration, auxiliaire d’autorité, employé contractuel, de collectivités territoriales ou d’établissements publics.

Les bénéficiaires de pensions, qu’ils soient rémunérés par les secteurs public ou privé, et les personnes bénéficiant d’indemnités définies selon des systèmes non-contributifs ont eux aussi été exclus de l’octroi de ces aides directes.

Par ailleurs, ce sont en tout 44,5% des demandes formulées qui ont été rejetées, a aussi indiqué Fouzi Lekjaâ, à cause d’inexactitudes dans le renseignement des formulaires, ou à cause de discordances avec des données concernant les demandeurs, figurant d’ores et déjà dans leur compte sur le Registre social unifié (RSU).

Le ministre délégué en charge du Budget a précisé que les familles qui se sont vues refuser leurs demandes peuvent toujours contester cette décision auprès des services en charge de la gestion du RSU, ou auprès de ceux chargés de la gestion du système d’aide sociale directe.

Fouzi Lekjaâ a de plus ajouté qu’un centre d’appel a été initié, afin de traiter les réclamations et les doléances des demandeurs, et a annoncé que cette plateforme a déjà reçu plus de 1,1 million d’appels, depuis le lancement de ce programme.

Selon les résultats d’une récente étude menée à ce propos, malgré les grands espoirs qui avaient été fondés sur ces transferts monétaires directs pour accroître l’équité sociale, ceux-ci restent confrontés à des défis et à des problèmes qui pourraient entraver la réalisation de cet objectif.

Selon les conclusions de cette étude consultée par Al Ahdath Al Maghribia, réalisée par Abderrafie Zaanoun, chercheur en sciences politiques et juridiques à la faculté des sciences économiques et sociales Abdelmalek As-Saâdi de Tétouan, «le passage de l’inclusion au ciblage dans les programmes d’aides sociales pourrait exclure certaines catégories éligibles, ce qui nécessiterait ainsi une révision permanente des algorithmes du ciblage».

Ce chercheur insiste sur le fait que les transferts monétaires conditionnels pourraient consacrer une dépendance de leurs bénéficiaires à l’égard de l’État, restreindre leurs libertés et permettre un certain contrôle sur leurs comportements socio-économiques.

Pire encore, pour Abderrafie Zaanoun, ces transferts risquent d’encourager les activités informelles, au lieu d’y mettre fin.