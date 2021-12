Mehdi Bensaïd, jeune ministre (37 ans) de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication a annoncé le projet de la création, dès 2022, de pas moins de 150 salles dédiées aux spectacles au Maroc: cinémas, théâtres et salles de concerts.

Dans cet entretien, le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication annonce les projets culturels qu’il compte réaliser en 2022. Et tout particulièrement la création d’une Fondation nationale chargée des aspects sociaux et de la promotion de l’art. Voici ce que Mehdi Bensaïd, filmé par Le360, projette pour l'an prochain.

«J’ai ouvert un dialogue avec les professionnels de l’art et de la culture pour la création en 2022 de cette Fondation culturelle qui aura une double mission. D’un côté, elle se chargera des problématiques sociales des artistes et d’un autre côté elle veillera sur la promotion de l’art», a d'emblée affirmé Mehdi Bensaïd, expliquant que la promotion de l’art et de la culture dépendait «d’une réflexion et d’un engagement durables».

«Si on veut une réelle industrie de la culture, a souligné le ministre, il faut qu’on fasse la distinction entre le social et l’associatif, c’est-à-dire les problèmes que vivent les artistes et le secteur stratégique qui intéresse fondamentalement le développement et de la création et de l’industrie de la culture.»

Pour parvenir à cet objectif, ce jeune ministre (âgé de 37 ans) a annoncé le projet de la création, dès 2022, de pas moins de 150 salles dédiées aux spectacles: cinémas, théâtres et salles de concerts.

«On constate, a-t-il affirmé, l’absence de ce genre de salles dans toutes les régions. Les provinces se plaignent de la situation, et c’est pour cette raison que j’ai décidé de concrétiser ce projet». Il s’agit, selon lui, d’un «défi qui consiste à rapprocher la culture du citoyen dans les régions».

A une question posée par Le360 sur les raisons qui ont présidé à cette décision, Mehdi Bensaïd a répondu que le soutien financier qui allait «aux secteurs culturels doit être considéré comme un investissement visant à la promotion de la qualité des oeuvres artistiques».

«Cette qualité de la production des oeuvres artistiques, c’est le public seul qui va la juger et non pas le ministère ou le gouvernement», a-t-il fermement lancé.

Evoquant de nouveau la condition des artistes, dont certains vivent à un certain âge dans une préoccupante précarité, le ministre a assuré que dorénavant, «l’assurance-maladie pour les artistes sera obligatoire».

Le ministre a enfin fait cette annonce: «je vais présenter dans quelques semaines, devant un conseil de gouvernement, un projet de loi instaurant et élargissant la couverture médicale aux artistes».