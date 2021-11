© Copyright : Brahim Moussaaid /le360

Pour sa première sortie devant la Chambre des conseillers, le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication a apporté une bonne nouvelle. La volonté de rendre à nouveau opérationnelles, dès 2022, toutes les maisons de jeunes et les maisons de la culture fermées pour diverses raisons.

"Il ne faut pas cacher le problème, la situation des maisons de jeunes et celle des maisons de la culture est catastrophique et c'est pour cette raison que j'ai décidé de prendre à bras le corps cette question en rouvrant près d'un millier de centres de jeunesse et de culture", a affirmé Mehdi Bensaïd dans une déclaration pour Le360 recueillie en marge de la séance des questions orales.

Le Maroc compte un total de 647 maisons de jeunes, dont une grande partie est raccordée à internet. Près de 40% d'entre elles sont situées dans le monde rural. Mais, selon le ministre, ces maisons de jeunes encore ouvertes connaissent une faible fréquentation en raison de l'apparition de nouvelles activités plus attractives pour les jeunes, ainsi que du manque des ressources humaines pour gérer ces lieux de rassemblement.

Le ministre a appelé le Parlement, les syndicats et les ONG et le gouvernement à œuvrer, la main dans la main, pour assurer aux jeunes tous les moyens pour s'émanciper en proposant notamment des espaces adéquats.

Le conseiller parlementaire, Lahcen Hadad (Istiqlal), a estimé que le secteur a besoin d'un important financement. "Il y a des maisons de jeunes qui sont fermées, il y en a d'autres qui ferment leurs portes à 17h00 et il y a d'autres qui n'ont jamais vu le jour", a regretté l'ancien ministre du Tourisme. "Le gouvernement doit assurer un financement conséquent", a conclu Lahcen Haddad.

Quant à la conseillère parlementaire de la CDT, Fatima Zougagh, elle a rappelé les promesses contenues dans le programme gouvernemental, indiquant qu'une priorité doit être donnée à la jeunesse qui constitue 34% de la population.