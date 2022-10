Le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita en visioconférence du Conseil africain de paix et de sécurité le 7 octobre 2022.

VidéoLe ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, a renouvelé, vendredi 7 octobre 2022, lors de la 1re réunion ministérielle du Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine dont le Maroc assume la présidence durant le mois d’octobre, la volonté de Royaume de mettre son expérience dans la lutte contre le terrorisme au service de la paix.

L’Afrique, qui compte 19 mouvements séparatistes, est la deuxième région du monde où le terrorisme frappe le plus souvent et, surtout, sans discernement.

Le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, a avancé des chiffres édifiants lors de cette réunion ministérielle du Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l’Union africaine (UA) qu’il a présidée, en visioconférence depuis Rabat, avec la participation de huit ministres de pays africains.

«Le terrorisme et le séparatisme sont les deux faces d'une même médaille», a-t-il déclaré lors d’un point de presse à la suite de cette conférence du CPS dédiée au développement et à la lutte contre l’extrémisme et le terrorisme.

La réunion a été marquée par 12 interventions de pays membres sachant que le Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine compte 15 membres.

«Les orientations de Sa Majesté le Roi visent tous les domaines qui concernent le continent africain afin que le Maroc, de par ses expériences, adhère d’une manière active pour relever les défis».

Selon le ministre, 50% du total des actes terroristes perpétrés à travers le monde ont lieu en Afrique où sont enregistrées chaque année quelque 7.000 opérations terroristes et 30.000 victimes. Selon les listes de l’ONU, a affirmé Nasser Bourita, il existe 27 groupes terroristes dans le monde.

Lors des dix dernières années, le montant des pertes générées par les actes terroristes s’est élevé à 170 milliards de dollars, a ajouté le ministre. Le continent est «donc face à un phénomène grave et dangereux qui menace la stabilité et la paix des pays», a-t-il alerté, avant de souligner un élément majeur et capital, à savoir que les pays africains ont les moyens de relever les défis du terrorisme.

«Il suffit simplement de mettre en œuvre les diverses recommandations émanant de l’Union africaine pour vaincre ce fléau», a-t-il précisé.

Enfin, le ministre a indiqué que le Conseil paix et sécurité de l’UA réunira, la semaine prochaine, sa deuxième session autour du thème des «Changements climatiques et leurs impacts sur la paix et la sécurité».

Cette réunion se tiendra en prélude à la 27e Conférence des parties sur le changement climatique de l’ONU (COP27), prévue en Egypte à Charm el-Cheikh du 6 au 18 novembre 2022.