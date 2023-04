Concours des avocats: les bons offices du Médiateur du Royaume

Selon les sources du 360, le Médiateur du Royaume intervient pour trouver une issue aux problèmes survenus à la suite du concours d’accès à la profession d’avocat et qui ont débouché sur un bras de fer entre Abdellatif Ouahbi, ministre de la Justice, et des centaines de candidats qui s’étaient estimés lésés par les résultats dudit concours.

Dans ce sens, Mohamed Benalilou a tenu dernièrement plusieurs rencontres avec Aziz Akhannouch, chef du gouvernement, et Abdellatif Ouahbi pour étudier les différents aspects de cette affaire.

Lire aussi : Concours des avocats: un nouvel examen sera organisé l’année prochaine, annonce la tutelle

Et d’après l’institution du Médiateur du Royaume, les deux parties ont exprimé leur disposition à aider à trouver «une solution basée sur l’équité et la justice dans un cadre légal et consensuel».

Nos sources n’ont pas fourni plus de détails sur les tractations menées jusque-là par le Médiateur du Royaume.

Cependant, Mohamed Benalilou va poursuivre ses échanges avec les diverses parties avant de recevoir des représentants des candidats recalés et d’organiser des rencontres finales pour tourner cette page de manière définitive.