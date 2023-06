Candidature du Maroc au Mondial 2030: Akhannouch préside la première réunion consacrée à l’aspect organisationnel

Lors de cette réunion, à laquelle ont participé plusieurs ministres, Fouzi Lekjaa, ministre délégué chargé du Budget et président du Comité de la candidature marocaine, a fait part du projet de construction d’un grand stade de 93.000 places qui sera construit à Benslimane. Cette future infrastructure sportive viendra en remplacement, pour le mondial 2030, du complexe Mohammed V de Casablanca.

Fouzi Lekjaa a rappelé que c’est le roi Mohammed VI qui avait annoncé, le 13 mars 2023 à Kigali lors de l’Assemblée générale de la CAF, la candidature du Royaume pour la co-organisation avec l’Espagne et le Portugal du Mondial 2030 de football.

Dans son message, le Souverain a déclaré: «Dans mon pays –le Royaume du Maroc, J’ai tenu à faire du football un levier de réussite et de développement humain durable. En plus d’être une passion et l’expression d’un talent créatif, le football est une vision d’avenir, un engagement de longue haleine, une gouvernance efficiente et transparente, et un investissement dans les infrastructures autant que dans le capital humain».

Et d’ajouter: «En faisant honneur à l’Afrique lors de la dernière Coupe du Monde au Qatar, le football marocain a aussi fait honneur à ces valeurs de persévérance, d’abnégation et de dépassement de soi. Nous œuvrons pour les enraciner en ralliant le sport à l’éducation, de sorte à élargir la pratique du football notamment, à faire éclore les potentiels et accompagner les talents détectés par des formations adaptées. Au-delà du verbe, le Royaume du Maroc a, à maintes reprises, prouvé par les actes que ses moyens, ses infrastructures et son expérience, notamment dans le football, sont à la disposition de tous les pays africains frères désireux, eux aussi, de faire de la jeunesse un levier d’espoir et de croissance. Car, l’ambition que J’ai pour Mon pays, est consubstantielle à l’ambition que J’ai pour le Continent Africain».

Lire aussi : Message de SM le Roi à l’occasion de la remise à Kigali du Prix de l’Excellence de la CAF pour l’année 2022

A l’issue de cette première réunion axée sur la candidature du Royaume, Fouzi Lekjaa a déclaré que «nous avons examiné, le chef de gouvernement et les ministres, les aspects organisationnels de la candidature marocaine», a-t-il affirmé dans une déclaration à la presse.

Cette première réunion sera suivie par d’autres rencontres avec les deux autres pays qui complètent la triple candidature. «Notre objectif est de poursuivre les réunions de manière régulière avec l’Espagne et le Portugal afin d’accorder au Maroc l’honneur d’organiser avec ses partenaire le Mondial 2030», a souligné Fouzi Lekjaa.

Lire aussi : Football: Fouzi Lekjaa entreprend des réformes révolutionnaires, la réaction de la Toile

Les ministres qui ont participé à cette réunion sont ceux de l’Intérieur (Abdelouafi Leftit) de l’Economie et des finances (Nadia Fettah Alaoui), de l’investissement (Mohcine Jazouli), des Affaires étrangères (Nasser Bourita). Etaient également concernés par cette candidature marocaine les ministres de l’Equipement (Nizar Baraka), du Commerce et de l’industrie (Ryad Mezzour), celui de l’Education et des sports (Chakib Benmoussa) et celui de la Jeunesse, de la culture et de la communication (Mehdi Bensaïd).

Les autres membres du gouvernement ayant pris part à cette réunion sont Fatim-Zohra Ammor, ministre du Tourisme, Leila Benali de la Transition énergétique, Mohamed Abdeljalil du Transport, Younes Sekkouri de l’Emploi, Khalid Aït Taleb de la Santé et Ghita Mezzour en charge de la Transition numérique et de la réforme administrative.