Camionneurs marocains bloqués entre le Bénin et le Niger: le ministère des Affaires étrangères suit de près la situation

Le siège du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, à Rabat.

La diplomatie marocaine suit de près la situation des quatre camionneurs marocains bloqués entre le Bénin et le Niger, selon des sources concordantes jointes par Le360. Le ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger a ainsi mis en place une cellule de crise, en coordination avec les ambassades du Maroc au Niger, au Bénin et au Burkina Faso, afin de suivre l’évolution de leur situation ainsi que celle des ressortissants marocains établis au Niger.

Les quatre transporteurs ont pu être identifiés par l’ambassade du Maroc au Niger. Deux d’entre eux, qui étaient hospitalisés suite à des symptômes de paludisme, sont guéris. «Les sociétés de transport basées au Maroc dont dépendent les camionneurs marocains bloqués dans la région prennent en charge leurs soins médicaux et assurent un appui financier à leurs employés», a-t-on révélé. Les camionneurs, qui sont actuellement à Niamey, s’apprêtent d’ailleurs à quitter le Niger pour aller au Burkina Faso.

Pour rappel, la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a décidé d’imposer des sanctions au Niger, notamment la fermeture des frontières, après le putsch militaire perpétré contre le président Mohamed Bazoum fin juillet dernier.

Cette décision a engendré des conséquences sur le trafic routier entre le Niger et le Bénin, un pays limitrophe où passent d’importantes quantités de marchandises à destination de ce pays enclavé.

Outre les Marocains, de nombreux automobilistes et transporteurs de différentes nationalités sont également coincés à cette frontière.