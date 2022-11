© Copyright : DR

Le président de la Chambre des conseillers, Enaam Miyara, prendra part, sur invitation du président de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), à la cérémonie d'ouverture de cette organisation régionale qui se tiendra lundi 28 novembre 2022 à Abuja au Nigéria.

La participation de la Chambre des conseillers s'inscrit dans le cadre du processus des relations historiques liant le Maroc et les pays de l'Afrique de l'Ouest, lesquelles sont basées sur les liens culturels, civilisationnels, les valeurs communes de développement et de solidarité ainsi que sur le respect mutuel, indique un communiqué de la Chambre.

Cette initiative intervient également pour mettre en œuvre le contenu de la «Déclaration de Laâyoune» qui a couronné la visite du président de la CEDEAO, dans les Provinces du Sud en février dernier.

Cette déclaration souligne la nécessité de construire des passerelles de coopération et de renforcer la coordination ainsi que la consultation entre la Chambre des conseillers et le Parlement de cette communauté régionale, au service des intérêts et questions communs, mais également de profiter de toutes les opportunités et capacités disponibles en vue de développer les relations sur les plans économique et humain entre le Royaume du Maroc et les pays d'Afrique de l'Ouest et de réaliser l'intégration souhaitée.