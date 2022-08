© Copyright : DR

Dans un communiqué diffusé ce dimanche 28 août, Ahmed Raïssouni annonce avoir présenté sa démission de la présidence de l’Union internationale des oulémas musulmans.

En pleine polémique due à ses récents propos sur le Sahara, le président de l’Union internationale des oulémas musulmans (UIOM), Ahmed Raïssouni, a décidé de ne plus assumer ses fonctions. «Me tenant à mes positions et opinions fermes et intransigeantes, et afin d'exercer ma liberté d'expression sans conditions ni pression, j'ai décidé de présenter ma démission de la présidence de l'Union internationale des oulémas musulmans», a-t-il écrit, dans un message diffusé ce dimanche 28 août 2022.

Ahmed Raïssouni affirme être actuellement en concertation avec le secrétaire général de l’UIOM pour rendre sa démission effective, conformément aux dispositions du règlement intérieur de cette organisation.

Dans une interview qu'il avait accordée le 29 juillet dernier à Blancapress, un discret site d’information, le savant religieux ultra-conservateur marocain avait eu à répondre à une question sur sa position quant à la gestion par le Maroc du dossier du Sahara.

«Personnellement, je me revendique de l’héritage de Allal El Fassi et je ne m’en suis jamais caché. L’existence même de la Mauritanie est une erreur. Le Maroc doit revenir à ses frontières d’avant la colonisation européenne. Si le lien qui unit les populations du Sahara au Royaume est celui de l’allégeance, celle des tribus mauritaniennes envers le Trône est également établie», avait affirmé Ahmed Raïssouni, selon lequel le dossier du Sahara est une création colonialiste, et «malheureusement des pays frères, tout aussi arabes et musulmans que le Maroc, ont été complices de cette tentative de division en soutenant et en adoptant cette pure vue de l’esprit», avait-il déclaré.

Sur sa lancée, Ahmed Raïssouni avait ensuite rappelé une évidence que les Marocains ont en partage: «au Maroc, nous sommes 35 millions, et le peuple marocain est prêt au jihad et à la mobilisation, ses Oulémas en premier, que ce soit par les moyens financiers ou le sacrifice de soi, pour en finir avec les espoirs de ceux qui veulent couper le pays de son Sahara», car, selon le leader islamiste, «comme cela a été le cas pour la Marche verte, nous sommes prêts, et nous serons des millions à marcher sur Tindouf si le Roi nous le demande».

Ces propos, qui ont eu l’effet d’une véritable bombe en Algérie, ont fait les choux gras de l'ensemble des médias algériens, largement acquis aux thèses de la junte.

L’Association des oulémas musulmans algériens avait par la suite réagi en annonçant le gel de ses activités dans l’UIOM. Suite à cette annonce, l’UIOM avait émis un communiqué rappelant que ces propos ne constituaient qu'une opinion personnelle, ne reflétant en rien l’opinion de cette organisation.