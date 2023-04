9e circonscription des Français de l’étranger: réélection de Karim Ben Cheikh

«Karim Ben Cheikh, candidat de l’Unité de la nouvelle gauche, a été réélu par environ 67% des voix exprimées», devançant de «très loin» la candidate Caroline Traverse du parti macronien La République en Marche (LREM), a déclaré la même source.

Dans un tweet, Karim Ben Cheikh, ancien diplomate franco-tunisien à Rabat, a confirmé cette victoire en écrivant qu’il va reprendre «le chemin de l’Assemblée nationale grâce à la mobilisation et au soutien de tous». Et d’ajouter que «par ce vote, mes compatriotes français du Maghreb et de l’Afrique de l’Ouest envoient, ce soir, un puissant message de confiance et de soutien à l’union de la gauche et de l’écologie.»

Dans un récent entretien avec Le360, le député a exprimé son ferme soutien à l’intégrité territoire du Royaume, affirmant que le plan d’autonomie est la «solution la plus sérieuse et la plus crédible» pour régler le conflit du Sahara marocain.

Il faut rappeler que les élections partielles de la 9ème circonscription des Français de l’étranger de juin 2022 ont été annulées en janvier dernier au motif que des dysfonctionnements avaient été enregistrés au niveau du vote électronique.