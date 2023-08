44ème Assemblée interparlementaire de l’ASEAN: Rachid Talbi Alami s’entretient avec plusieurs de ses homologues asiatiques

Le haut responsable marocain a fait allusion à la lutte que mène le Royaume du Maroc pour préserver son intégrité territoriale face à l’adversité de son voisin de l’Est, l’Algérie, que dirige une junte militaire depuis des décennies.

Rachid Talbi Alami a eu des entretiens bilatéraux avec plusieurs présidents de Parlement de pays asiatiques, le 8 août 2023 à Djakarta, en Indonésie, en marge de la 44ème Assemblée interparlementaire des pays de l’ASEAN.

Dans son allocution, dont une copie est parvenue à Le36O, le numéro un du parlement marocain a incité les Etats à respecter «l’intégrité territoriale et la souveraineté nationale des pays reconnus par l’ONU et à ne pas s’immiscer dans les affaires intérieures de ces pays». Rachid Talbi Alami a en revanche plaidé pour le développement de la coopération entre les Etats, en particulier le partenariat Sud-Sud pour assurer «la paix, la stabilité et le progrès».

Lors de ces rencontres bilatérales, la question du Sahara marocain et le plan d’autonomie proposé par le Royaume pour mettre fin à ce conflit artificiel créé par la junte militaire algérienne a dominé les discussions qu’a eues Rachid Talbi Alami à Djakarta.

Il s’est entretenu successivement avec la présidente du parlement indonésien, Mme Puan Maharani, le président du parlement de Malaisie, Rais Yatim, le président du parlement de Thaïlande, Wan Muhamad Noor Matha et le président du Conseil législatif de Brunei, Abdul Rahman Taib, ainsi qu’avec Nguyen Thuy Anh, présidente du groupe des femmes parlementaires issu de l’Assemblée parlementaire du Vietnam.