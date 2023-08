Sahara occidental: devant le Parlement de l’ASEAN, Talbi Alami met en garde contre le terrorisme et le séparatisme

Le Parlement marocain participe à cette conférence en sa qualité de membre observateur. Dans son allocution, dont une copie est parvenue au 360, Rachid Talbi Alami a affirmé que «les relations internationales sont devenues basées sur plus de fragmentation et de rupture, au lieu de la polarité, et sur la multiplicité des alliances et des axes, avec les défis sécuritaires qui en découlent, tels que la propagation des mouvements terroristes et des tendances séparatistes qui leur sont alliées».

Et de marteler que ces tendances créent «des risques pour l’unité et la stabilité des États et pour la sécurité mondiale».

Selon les observateurs, ce passage fait clairement allusion au voisin de l’est du Maroc, l’Algérie, qui, depuis un demi-siècle, joue avec le feu en abritant, finançant et armant des séparatistes à la solde de la junte militaire dans le seul but de déstabiliser le Royaume du Maroc. Mais c’est peine perdue pour les caporaux algériens.

Lire aussi : Sommet de l’UA: Nasser Bourita met en garde contre la connexion entre terrorisme, séparatisme et criminalité

Dans son discours, Rachid Talbi Alami a rappelé que les Parlements du monde «un rôle crucial à jouer». Tout d’abord, ils doivent «alerter sur les dangers des situations internationales», en plus de «chercher à prévenir les crises et à régler les différends».

Le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami, a pris part à la 44ème Assemblée interparlementaire de l'ASEAN, organisée du 5 au 11 août 2023 à Djakarta, en Indonésie.

Ces institutions doivent également «plaider pour la nécessité de construire un système économique international juste qui tienne compte compte des intérêts des pays du Sud». Enfin, elles doivent «renforcer «la démocratie institutionnelle».

Lire aussi : ASEAN: le Maroc reçoit l’accord de principe pour l’obtention du statut de «Partenaire de dialogue sectoriel»

Le président de la Chambre des représentants a, qui rendu un vibrant hommage au Parlement de l’ASEAN pour le rôle qu’il joue en faveur «de la paix, de la stabilité et du progrès» dans la région, a par ailleurs mis en relief «la stabilité et le progrès» qui font du Maroc «un réel partenaire pour le développement des pays africains».

Il a enfin souligné que le Maroc est aussi fort de par ses diverses potentialités, jouissant d’une situation géographique exceptionnelle vu qu’«il n’est séparé de l’Europe que par 14 kilomètres et bénéficie de nombreux atouts tels que des infrastructures de base, comme les ports, qui lui offrent les moyens d’être une véritable plateforme pour les pays africains et autres».