Parlement: Rachid Talbi Alami attendu le 11 juillet à Londres pour une visite de travail

Rachid Talbi Alami (gauche), président de la Chambre des représentants et Sir Lindsay Hoyle (droite) président de la Chambre des communes britannique.

Ce déplacement intervient au moment où la coopération entre le Royaume-Uni et le Maroc connait un développement sans précédent dans les domaines politique et économique, selon la même source.

Lors de la visite, le président de la Chambre des représentants fera part à son hôte des efforts que mène le Maroc pour parvenir à un règlement pacifique sur la question du Sahara marocain, à travers le projet d’autonomie jugé par la communauté internationale comme seule et unique «base crédible, sérieuse et pragmatique pour trouver une solution à ce conflit artificiel sous la souveraineté nationale».

Durant sa visite, Rachid Talbi Alami s’entretiendra avec le président de la Chambre des communes et des membres de la même chambre ainsi qu’avec ceux de la Chambre des lords, notamment le groupe d’amitié et géopolitique Royaume-Uni/Maroc, a-t-on ajouté.

Rachid Talbi Alami participera en outre à une séance parlementaire avant de rencontrer des personnalités politiques britanniques dont Lord Ahmed ministre d’Etat en charge du Moyen Orient, de l’Afrique du Nord, de l’Asie du Sud et de l’ONU. Au programme de cette visite figure aussi une rencontre avec Westminster foundation for democracy et des Marocains vivant à Londres.