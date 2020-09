© Copyright : DR

L'humoriste et comédien franco-marocco-canadien (enfin, québécois) a annoncé la date de la sortie d'un premier album. «Un rêve d’enfant qui se réalise», se réjouit-il.

«Dansez sur moi», tel est le titre du premier album de Gad Elmaleh. Sur Instagram, la star, désormais aussi chanteur, a annoncé la date de la sortie son premier projet musical. Ce sera le 20 novembre prochain.

«Les amis, dans quelques semaines, je sors mon premier projet musical. C’est un rêve de gamin qui se réalise. J’ai toujours voulu chanter, faire de la musique, être musicien… Mais je ne sais pas, je n’ai pas osé, il n’y a pas eu de rencontres. Mais là, il y a deux rencontres: il y a celle avec mon idole, celui que j’admire, que j’adore, qui me bouleverse: Claude Nougaro, et un pianiste jazz que j’ai rencontré, et d’autres musiciens incroyables qui ont travaillé sur l’album… J’ai vraiment hâte de faire découvrir cela», a écrit Gad Elmaleh.

L’humoriste qui sait jouer sur plus d’un instrument, a souvent donné de la voix dans ses sketchs et a souvent enchanté avec ses interprétations. Mais là, ce sera «officiel», chanteur à part entière. On a hâte de voir ce que cela donne.