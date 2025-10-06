Othman Benjelloun cède le domaine d’Ardintoul à un promoteur québécois pour 14,5 millions de dollars

Une vue aérienne du domaine d’Ardintoul, une propriété de 500 hectares située à Lingwick, au Québec. (DR)

Le domaine d’Ardintoul s’étend sur un terrain équivalant à 977 terrains de football, bordant les rives du lac Moffat, rapporte Le Journal de Montréal. La résidence principale, d’une superficie de 1.765 m² sur deux étages, compte 15 chambres, 13 salles de bains et trois foyers en pierre. À cela s’ajoutent une maison destinée au personnel, trois dépendances et un hangar pour bateaux.

Jusqu’à récemment, poursuit la même source, la propriété appartenait à O Capital Investissements Verts, société contrôlée par Global Strategic Holdings Sarl, un fonds basé au Luxembourg détenu par Othman Benjelloun.

Acquis en janvier 2009 auprès de Savane Investissement Inc., pour un montant de 9,5 millions dollars, le domaine a été remis sur le marché une quinzaine d’années plus tard pour un prix demandé de 15 millions de dollars. L’acheteur final est le Domaine du lac Moffat, une société nouvellement créée à Saint-Bernard (Beauce) par Marc Vallières et Dany Morency. Promoteur immobilier bien connu dans la région de Québec, ce dernier envisage d’y développer un projet résidentiel d’environ 400 lots.

L’acte de vente, signé le 29 août 2025 devant une notaire de Val-d’Or, fait état d’un prix de 14,5 millions de dollars, soit une plus-value de 53% par rapport au montant déboursé par Othman Benjelloun en 2009, précise Le Journal de Montréal.