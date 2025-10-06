People

Othman Benjelloun cède le domaine d’Ardintoul à un promoteur québécois pour 14,5 millions de dollars

Une vue aérienne du domaine d’Ardintoul, une propriété de 500 hectares située à Lingwick, au Québec. (DR)

Le Journal de Montréal s’est récemment intéressé à une transaction immobilière d’envergure impliquant le magnat de la finance, Othman Benjelloun. Ce dernier vient de céder le domaine d’Ardintoul, une vaste propriété de 500 hectares située à Lingwick, dans la région du Haut-Saint-François, à environ une heure de route de Sherbrooke. Montant de la transaction: 14,5 millions de dollars canadiens.

Par La Rédaction
Le 06/10/2025 à 11h58

Le domaine d’Ardintoul s’étend sur un terrain équivalant à 977 terrains de football, bordant les rives du lac Moffat, rapporte Le Journal de Montréal. La résidence principale, d’une superficie de 1.765 m² sur deux étages, compte 15 chambres, 13 salles de bains et trois foyers en pierre. À cela s’ajoutent une maison destinée au personnel, trois dépendances et un hangar pour bateaux.

Jusqu’à récemment, poursuit la même source, la propriété appartenait à O Capital Investissements Verts, société contrôlée par Global Strategic Holdings Sarl, un fonds basé au Luxembourg détenu par Othman Benjelloun.

Lire aussi : Rabat: la tour Mohammed VI est déjà très prisée des touristes

Acquis en janvier 2009 auprès de Savane Investissement Inc., pour un montant de 9,5 millions dollars, le domaine a été remis sur le marché une quinzaine d’années plus tard pour un prix demandé de 15 millions de dollars. L’acheteur final est le Domaine du lac Moffat, une société nouvellement créée à Saint-Bernard (Beauce) par Marc Vallières et Dany Morency. Promoteur immobilier bien connu dans la région de Québec, ce dernier envisage d’y développer un projet résidentiel d’environ 400 lots.

L’acte de vente, signé le 29 août 2025 devant une notaire de Val-d’Or, fait état d’un prix de 14,5 millions de dollars, soit une plus-value de 53% par rapport au montant déboursé par Othman Benjelloun en 2009, précise Le Journal de Montréal.

Par La Rédaction
Le 06/10/2025 à 11h58
#Othman Benjelloun#Banque#Maroc#Québec

LEs contenus liés

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Transport de voyageurs: Othman Benjelloun prend le contrôle de CTM

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Othman Benjelloun: «Les institutions financières doivent s’ajuster pour mieux soutenir les pays émergents»

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Rabat: la tour Mohammed VI est déjà très prisée des touristes

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Tour Mohammed VI: inauguration prévue d’ici la fin de l’année

Articles les plus lus

1
Et maintenant
2
L’islamiste algérien Abdelkader Bengrina, fervent soutien de Tebboune, appelle les Marocains à l’insurrection
3
GenZ212. «Non à la fitna»: à Derb Sultan, les jeunes Casablancais rejettent les «nuisibles» et précisent leurs revendications
4
Aéronautique. Pourquoi (et comment) le Maroc occupe une place centrale pour Airbus
5
Olives: une saison exceptionnelle en vue
6
Les lacs collinaires… une expérience hydrique pionnière qui redonne vie au désert d’Es-Semara
7
Les Reguibat et le projet colonial de balkanisation du Sahara
8
Vers un Maroc sans cash? Le pari du e-Dirham
Revues de presse

Voir plus