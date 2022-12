© Copyright : DR

L’humoriste, comédien et réalisateur marocain est de retour du Vatican, où il a été reçu en audience privée par le pape François.

Alors que son film Reste un peu a défrayé la chronique et provoqué de vives réactions en raison du flou, savamment entretenu par Gad Elmaleh, au sujet de sa présumée conversion au christianisme, l’humoriste casablancais a poursuivi la tournée de promotionnelle de son film en se rendant cette fois-ci… au Vatican.

Sur son compte instagram, Gad Elmaleh a partagé plusieurs photos de sa rencontre avec le pape François, lors d’une audience privée. «Aujourd’hui, 23 décembre 2022, j’ai eu l’honneur et l’immense joie de rencontrer le pape François au Vatican», écrit à ce sujet Gad Elmaleh, évoquant «un moment qui restera gravé dans (son) cœur et (sa) mémoire».

Au cours de cette rencontre tout en spiritualité, le réalisateur de Reste un peu explique dans sa publication avoir projeté des images de son film au pape François, avant d’échanger ensemble, «sur la fraternité entre les peuples et le dialogue interreligieux».

«J’ai été très touché par ce grand homme simple, humble et rayonnant. Une grande inspiration quelle que soit notre religion. Un moment de partage, d’amour et d’humour», confie Gad Elmaleh en souhaitant de joyeuses fêtes à ses followers.

Dans un entretien accordé au Figaro, suite à cet échange avec le pape François, Gad Elmaleh en dit un peu plus et explique ainsi avoir «préparé un petit montage avec les scènes essentielles du film».

Le pape, poursuit le comédien, «a pris le temps de regarder et vu tout de suite l’enjeu. À la fin, il a évoqué l’amour pour Marie et la fascination pour elle». Et de confier qu’il lui aurait alors dit «un truc encore renversant: ‘tu sais, on ne choisit pas. Ce n’est même pas toi qui choisis’».

Au sujet de la polémique née autour de ce film dans lequel Gad Elmaleh épouse la foi catholique, celui-ci explique avoir «toujours à cœur la phrase du cardinal Lustiger qui clôt le film et que je résume ainsi: En embrassant le christianisme, j’ai redécouvert les valeurs du judaïsme, je les ai approfondies bien loin de les renier».

Malheureusement, poursuit le réalisateur, «il y a des gens qui ne veulent pas entendre ça. Je n’ai jamais été si proche de la Torah depuis que j’ai découvert Marie et le christianisme. Certains cathos voudraient me voir rompre avec le judaïsme, certains juifs voudraient le contraire», explique-t-il.

Et de conclure cet échange avec un message de paix et de fraternité: «Alors je regarde la lumière de Hanoukka et celle de Noël. Je l’utilise pour expliquer un chemin, un chemin de fraternité, de respect, d’écoute, où je suis appelé. Plus que jamais, j’ai envie de souhaiter la lumière avec mes frères et sœurs catholiques, juifs et musulmans».