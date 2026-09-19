Trump annonce avoir obtenu un «contrôle permanent» sur la sécurité du Groenland

Le drapeau danois à Nuuk, Groenland, le 16 janvier 2026.. AFP or licensors

Alors que le président américain avait provoqué une crise majeure avec les Européens en menaçant de rattacher purement et simplement le Groenland aux États-Unis, le Danemark a salué un accord «bon pour l’Otan et l’Europe» qui maintient la souveraineté de ce territoire autonome danois.

Il doit, selon Copenhague, être signé la semaine prochaine à New York, en marge de l’Assemblée générale de l’ONU.

L’accord, annoncé par le président américain dans une longue publication sur sa plateforme Truth Social, «confère aux États-Unis un contrôle permanent sur la sécurité, ainsi que sur tous les autres besoins, (du) Groenland».

Il doit empêcher tout «adversaire» de Washington d’établir une présence militaire au Groenland ou d’y réaliser des investissements sensibles sans accord des Etats-Unis.

Une disposition qui vise la Chine et la Russie, a précisé par la suite la diplomatie américaine.

«Cet accord garantit que la Chine et la Russie ne peuvent pas disposer d’une base au Groenland, qu’elles ne peuvent pas y envoyer de troupes et que les mécanismes nécessaires sont en place pour empêcher tout investissement dans des secteurs sensibles», a déclaré un responsable du département d’Etat sous le couvert de l’anonymat.

Le Groenland est situé à un emplacement stratégique, sur l’itinéraire le plus court entre la Russie et les États-Unis. Il recèle des gisements inexploités de terres rares et pourrait jouer un rôle essentiel à mesure que la glace polaire fond et que de nouvelles voies maritimes apparaissent.

«Durée de vie infinie»

Donald Trump a aussi annoncé vendredi que les États-Unis allaient «immédiatement lancer le processus de développement d’une importante présence militaire».

Selon plusieurs médias, les États-Unis veulent y ouvrir trois nouvelles bases militaires dans le sud, en plus de la base de Pituffik qu’ils détiennent déjà dans le nord de ce territoire. Cette installation constitue un maillon crucial de la défense antimissile américaine.

Le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio a évoqué un compromis qui «répond à toutes nos préoccupations de sécurité nationale concernant le Groenland».

L’accord, d’une «durée de vie infinie», n’aura «aucun coût» pour Washington, a assuré le président républicain, en évoquant un «rêve devenu réalité».

Le texte «reconnaît la souveraineté et l’intégrité territoriale du Royaume (du Danemark) et le droit du peuple groenlandais à l’autodétermination», a déclaré de son côté la Première ministre danoise Mette Frederiksen.

Le chef du gouvernement groenlandais, Jens-Frederik Nielsen, s’est félicité de son côté d’un compromis qui «garantit» la sécurité du Groenland et «reconnait (ses) intérêts».

Selon le responsable du département d’Etat, l’accord doit rester en place «même si le Groenland devient un pays complétement indépendant».

Sujet explosif

Un accord de défense de 1951, mis à jour en 2004, donnait déjà quasiment carte blanche aux forces armées américaines pour déployer des installations au Groenland, à condition qu’elles préviennent les autorités. Washington a eu jusqu’à 17 installations militaires sur place.

La question de ce gigantesque territoire autonome du Danemark, au coeur d’une zone arctique qui attise les convoitises, est un sujet diplomatiquement explosif depuis que Donald Trump a fait état de son intérêt.

Les velléités du président républicain à l’égard du Groenland ont secoué les Européens, soudain menacés par une puissance sur laquelle ils ont toujours compté jusqu’ici pour leur protection militaire.

Le vice-président américain JD Vance s’y était rendu en mars 2025, un déplacement alors vu par Nuuk et Copenhague comme une provocation.

Denmark's leadership has failed the people of Greenland, and their bullying tactics won't change that.



Investment in Greenland's security is in America's best interest, and it will continue under President Trump. pic.twitter.com/ZpGlnDXCRh — Vice President JD Vance (@VP) March 28, 2025

Au plus fort de la crise, le président américain avait même évoqué la possibilité «d’utiliser la force» pour s’emparer du territoire de 57.000 habitants, semant l’inquiétude au sein de l’UE et de l’Otan.

La tension n’est retombée que grâce à la mise en place d’un groupe de travail Danemark/Groenland/États-Unis, qui a élaboré l’accord annoncé vendredi.