ONU: des dizaines de dirigeants attendus pour l’Assemblée générale, au chevet d’un monde ravagé par les conflits

«Du Moyen-Orient au Soudan, à l’Ukraine et au-delà, nous voyons les balles et les bombes mutiler et tuer, les corps qui s’entassent, des populations traumatisées, des bâtiments en ruine», a dénoncé il y a quelques jours le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres.

Mais même s’il s’inquiète d’une escalade régionale de la guerre à Gaza ou du risque nucléaire lié à l’invasion russe de l’Ukraine, il estime que le monde, malgré ses divisions, peut «éviter d’aller vers une troisième guerre mondiale».

Today we see runaway conflicts & climate change.



Runaway inequalities & debt.



Runaway development of new technologies without guardrails.



The upcoming Summit of the Future is a step towards global mechanisms to address these issues in an effective, networked & inclusive way. — António Guterres (@antonioguterres) September 19, 2024

Ce moment phare pour la diplomatie internationale «ne pourrait pas se produire à un moment plus critique», a commenté l’ambassadrice américaine à l’ONU Linda Thomas-Greenfield, égrenant la longue liste de conflits, violences et crises humanitaires: Gaza, Ukraine, Soudan, Haïti, Birmanie... «Face à tous ces défis, il est facile de tomber dans le cynisme, d’abandonner l’espoir et de renoncer à la démocratie, mais on ne peut pas se le permettre», a-t-elle insisté.

Même s’il est peu probable que cette grand-messe, qui se tiendra au siège de l’ONU, à New York, du 22 au 27 septembre 2024, accouche de résultats concrets pour les millions de civils qui paient le prix le plus lourd.

«Différence sur le terrain»?

Avec la venue annoncée du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, du président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas, mais aussi du nouveau président iranien Massoud Pezeshkian, «Gaza va évidemment être le plus saillant de ces conflits dans les discours des dirigeants», a commenté Richard Gowan, de l’International Crisis Group. Mais «je ne pense pas que cela fera vraiment une différence sur le terrain».

Set your reminders!



World leaders will gather at the United Nations next week to shape collective responses to global challenges



Follow all the action with UN News at @UN_News_Centre and https://t.co/cdvB97sZQL#UNGA #UNGA79 pic.twitter.com/SIWIfiNOhh — UN News (@UN_News_Centre) September 18, 2024

Malgré l’absence, comme les dernières années, des présidents russe et chinois, la liste des dirigeants annoncés à New York est longue, l’Américain Joe Biden, le Français Emmanuel Macron, le Britannique Keir Starmer, l’Indien Narendra Modi, le Brésilien Luiz Inacio Lula da Silva, ou encore l’Ukrainien Volodymyr Zelensky.

«Sommet de l’avenir» ou du passé

Ce dernier avait été la grande star de l’Assemblée générale en septembre 2023. Mais alors qu’il doit présenter prochainement son «plan pour la victoire», il lutte désormais pour «rester sous les projecteurs», note un diplomate.

On September 24, #Zelenskyy will speak at the #UNSecurityCouncil. President Zelenskyy will address the UN Security Council meeting on September 24, when world leaders will be in #NewYork for the annual meeting of the UN General Assembly. pic.twitter.com/NV3kYvyuDH — Ukraine Business News (@theUBN) September 20, 2024

La Slovénie, qui préside le Conseil de sécurité en septembre, n’avait rien prévu de spécial, mais une réunion de haut niveau du Conseil est désormais programmée mardi en présence de Volodymyr Zelensky, à la demande des Ukrainiens.

Avant la succession habituelle des discours à la tribune de l’Assemblée générale à partir de mardi, cette semaine diplomatique s’ouvrira dimanche et lundi par le «Sommet de l’avenir». Les 193 États membres doivent y adopter un «Pacte pour l’avenir» censé renforcer les outils internationaux pour faire face aux défis et menaces du 21ème siècle, passant en revue l’importance du multilatéralisme et du respect de la charte de l’ONU, la réforme des institutions financières internationales, ou encore la lutte contre le changement climatique, le désarmement, le développement de l’IA…

We can’t shape a future for our grandchildren with a system built for our grandparents.



The Summit of the Future is a chance to create more effective & inclusive institutions.



Leaders must seize this once-in-a-generation opportunity for #OurCommonFuture. — António Guterres (@antonioguterres) September 16, 2024

Mais après des négociations «intenses» et pas complètement terminées, diplomates et observateurs notent un manque d’ambition inquiétant. «L’un des risques -et c’est plus qu’un risque- est que ce sommet de l’avenir ressemble plus à un sommet du passé, ou au mieux un sommet du présent», ironise un diplomate.

Mais pour Laetitia Courtois, représentante du Comité international de la Croix-Rouge auprès de l’ONU, «l’avenir commence maintenant, en s’occupant des conflits». Il est important que ce ne soit pas seulement «un objectif pour la prochaine génération».