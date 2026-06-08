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Législatives en Arménie: large victoire du Premier ministre Nikol Pachinian, selon les premiers résultats

Le Premier ministre arménien et chef du parti Contrat civil, Nikol Pashinyan, tient une conférence de presse à la suite des élections législatives au siège du parti à Erevan, tôt le 8 juin 2026

Le parti au pouvoir du Premier ministre arménien Nikol Pachinian a largement remporté, selon les premiers résultats publiés lundi, les élections législatives de dimanche qui ont valeur de test pour la réorientation de la politique d’Erevan vers les Occidentaux.

Par Le360 (avec AFP)
Le 08/06/2026 à 08h04

Selon la Commission électorale centrale, les résultats après dépouillement de la totalité des bureaux de vote montrent que le parti Contrat civil de M. Pachinian devance nettement l’alliance Arménie forte du milliardaire russo-arménien Samvel Karapetian, avec 49,8% et 23,3% des voix respectivement.

Deux autres forces d’opposition -- l’alliance «Arménie» de l’ex-président Robert Kotcharian et le parti Arménie prospère -- ont recueilli 9,9% et 4% des voix respectivement.

Le taux de participation s’est élevé à 59%, selon la Commission.

Nikol Pachinian a revendiqué «une victoire historique», en promettant de «poursuivre la course en vue du rapprochement avec l’Occident» tout en renforçant les relations avec la Russie.

L’Arménie et la Russie, liées par deux siècles d’histoire, sont officiellement toujours alliées. Mais Erevan multiplie les reproches envers Moscou, qui n’a pas empêché la reprise par la force par l’Azerbaïdjan de l’enclave du Karabakh, et se tourne vers l’Union européenne et les Etats-Unis.

Pour sa part, M. Karapetian a qualifié ces élections de «honteuses» en dénonçant des violations et la répression et affirmant que des dizaines de membres de son équipe de campagne avaient été arrêtés.

Le scrutin de dimanche intervient après des années de profonds bouleversements en Arménie depuis l’arrivée au pouvoir de M. Pachinian à l’issue de manifestations en 2018 sur la promesse de démanteler le système oligarchique post-soviétique.

Ce petit pays à majorité chrétienne du Caucase est encore sous le choc de sa défaite contre l’Azerbaïdjan en 2020 et de la perte du Karabakh en 2023, qui a provoqué l’exode de dizaines de milliers d’Arméniens de ce territoire disputé depuis des décennies.

Nikol Pachinian, un ancien journaliste âgé de 51 ans, a présenté ce scrutin comme un choix entre une paix durable, quoique controversée, avec Bakou, et un retour à la guerre.

Par Le360 (avec AFP)
Le 08/06/2026 à 08h04
#Arménie#Azerbaïdjan#Élections

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