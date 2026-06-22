Dans un communiqué publié lundi 22 juin au sujet de la séance publique, tenue le 2 juin sur les réfugiés, les Personnes déplacées internes (PDI) et l’aide humanitaire en Afrique, le CPS de l’UA souligne la nécessité de renforcer les mécanismes d’enregistrement, de suivi et de gestion des données concernant les réfugiés et les personnes déplacées internes, afin d’améliorer l’efficacité des interventions humanitaires et d’assurer une allocation adéquate des ressources.

Il insiste sur la nécessité de mettre particulièrement l’accent sur le développement durable, l’emploi des jeunes et les opportunités économiques, ainsi que sur la reconstruction et le relèvement post-conflit afin de renforcer la résilience des communautés touchées par les conflits, les catastrophes naturelles et les chocs liés au climat, dans le but d’accélérer leur relèvement et de réduire leur vulnérabilité face à de futures crises humanitaires.

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Le CPS de l’UA réaffirme aussi la nécessité impérieuse de veiller à ce que toutes les interventions humanitaires en Afrique s’inscrivent dans une approche intégrée et multidimensionnelle axée sur la réalisation du développement durable, alliant action humanitaire, prévention des conflits à travers la médiation, la réconciliation et la consolidation de la paix.

Il met également l’accent sur la nécessité de renforcer davantage les capacités de l’Afrique à anticiper les crises humanitaires, à les prévenir et à y répondre, en particulier celles découlant des effets néfastes du changement climatique, par la mise en place de mécanismes d’alerte précoce, de préparation et de résilience adaptés aux réalités du continent.

Le Maroc avait souligné, lors de cette séance publique, qu’il place l’action humanitaire au cœur de sa politique étrangère et de sa coopération africaine, conformément à la vision éclairée du roi Mohammed VI.