Israël: l'ouverture continue du poste-frontière Allenby vers la Jordanie bientôt effective grâce à la médiation du Maroc

Le pont Allenby, reliant la Cisjordanie à la Jordanie, où se situe le principal check-point.

© Copyright : DR

L’ouverture permanente de ce point de passage, également appelé Al-Hussein, qui relie la Cisjordanie et la Jordanie et qui se situe à 50 kilomètres d’Amman, a fait l’objet de discussions entre les autorités israéliennes et des responsables américains, marocains et palestiniens.

Le site d’informations i24 rapporte dans un article publié le 15 juillet 2022 la concrétisation prochaine du projet d’ouverture sans interruption du poste-frontière d’Allenby vers la Jordanie. Une avancée permise grâce à la médiation du Maroc, souligne la publication, et qui prendra effet dès que les conditions logistiques seront réunies, notamment le recrutement de la maison d’œuvre nécessaire. Portée par la ministre israélienne des Transports, Merav Michaeli, celle-ci n’a pas manqué d’exprimer son enthousiasme suite à cette annonce dans un communiqué officiel. «Je remercie le président américain Joe Biden, le roi Mohammed VI et le Royaume du Maroc pour leur engagement et leurs efforts continus en faveur de la paix et de la prospérité au Moyen-Orient», a ainsi déclaré vendredi la ministre. Israël se prépare à accueillir Nasser Bourita: ouverture d’une ambassade du Maroc à Tel Aviv en vue Cette mesure entend asseoir la volonté de «renforcer les liens dans la région et la coopération, tout en positionnant Israël comme un carrefour pour le transport de passagers, de travailleurs et de marchandises», explique i24, soulignant que ledit ministère voit, dans cette ouverture sans interruption du poste frontière Allenby, une occasion de renforcer l’économie israélienne.

Par Zineb Ibnouzahir