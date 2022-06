© Copyright : Ministère des Affaires étrangères / Royaume du Maroc

Les relations diplomatiques entre le Maroc et Israël vont marquer un nouveau pas en avant par une visite prévue dans les prochains jours du ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, à Tel Aviv. Israël s’attend à ce que le Maroc ouvre une ambassade, a affirmé une source officielle israélienne.

Les propos sont d’une source gouvernementale israélienne qui a préféré s’exprimer, contactée par Le360, sous couvert d’anonymat lors d’un récent passage à Rabat. «Nous attendons prochainement Nasser Bourita pour une importante visite de travail et nous comptons sur ce déplacement pour élever le niveau de nos relations bilatérales avec l’ouverture d'ambassades», au lieu des bureux de liaison actuellement en vigueur, a souligné cette source.

Cet interlocuteur s'est contenté d’indiquer que ce voyage de Nasser Bourita était prévu «pour bientôt», et a de plus évoqué la volonté d’Israël de consolider la coopération tous azimuts avec le Maroc, y compris aux niveaux sécuritaire et militaire.

«La coopération constitue l’objectif principal de l’accord d’Abrahm signé en décembre 2020 entre le Maroc, les Etats-Unis et Israël», a-t-elle ajouté. Lors de sa visite au Maroc, la ministre israélienne de l’Intérieur, Ayelet Shaked a réaffirmé, selon notre source, à ses interlocuteurs marocains, la détermination d’Israël d’élargir la coopération au-delà du politique, des investissements, de l’agriculture, du tourisme et des énergies pour englober l’emploi de travailleurs marocains dans les secteurs de l’habitat et de la santé.

«C’est un projet qui avance bien», a affirmé notre source, qui a fait part d’une autre volonté de l’Etat d’Israël de bâtir un partenariat avec l’Afrique à travers le Maroc. «Le Royaume constitue un excellent pont pour construire un partenariat avec l’Afrique dans les domaines des énergies, l’agriculture, l’économie et les investissements», a affirmé cet interlocuteur.