Hantavirus: le chef de l’OMS aux Canaries pour coordonner l’évacuation des passagers du navire touché

Cette capture d'écran d'AFP TV montre le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, s'exprimant lors d'une conférence de presse virtuelle à Genève, le 7 mai 2026, concernant le foyer d'hantavirus lié à une croisière. (Photo AFP). AFP or licensors

Le dernier bilan de l’OMS vendredi recense au total six cas confirmés parmi huit cas suspects, dont un couple de passagers néerlandais et une Allemande décédée, de ce virus connu mais rare, pour lequel il n’y a ni vaccin ni traitement.

Trois personnes ont été débarquées au Cap-Vert mercredi.

Le directeur de l’OMS accompagnera les ministres espagnols de la Santé et de l’Intérieur sur l’île de Tenerife «afin d’assurer la coordination entre les administrations, le contrôle sanitaire et la mise en œuvre des protocoles de surveillance et d’intervention prévus», ont précisé ces sources.

World Health Organization chief Tedros Adhanom Ghebreyesus will travel to the Spanish island of Tenerife tomorrow to coordinate the evacuation of passengers from the cruise ship hit by hantavirus, interior ministry sources saidhttps://t.co/NedEDOf8UJ — RTÉ News (@rtenews) May 8, 2026

Mais le risque d’une propagation d’hantavirus pour la population mondiale est «absolument faible», a tenu à rassurer vendredi l’Organisation mondiale de la santé (OMS). «Il s’agit d’un virus dangereux, mais uniquement pour la personne réellement infectée. Le risque pour la population en général reste quant à lui extrêmement faible», a déclaré à Genève un porte-parole de l’OMS, Christian Lindmeier.

El portavoz de la Organización Mundial de la Salud, Christian Lindmeier, señaló el 8 de mayo en Ginebra que el riesgo de que el hantavirus se propague a la población general sigue siendo muy bajo, a diferencia del COVID-19. #OMS #xw https://t.co/CjmaaKqyqd — CGTN Español (@cgtnenespanol) May 9, 2026

«Pas un nouveau Covid»

Il a souligné que, dans certains cas, le voisin de cabine d’une personne contaminée ne l’a pas été. «Ce n’est pas du tout comme la rougeole, par exemple: si vous êtes ici dans la salle de presse et que quelqu’un à l’avant tousse, les premiers rangs ne seraient pas en danger. Un contact étroit signifie qu’il faut pratiquement être nez à nez (...) Ce n’est pas un nouveau Covid», a-t-il insisté.

Le MV Hondius, du croisiériste néerlandais Oceanwide Expeditions, est parti le 1er avril d’Ushuaïa, en Argentine. «La possibilité de contagion à Ushuaïa est pratiquement nulle», a affirmé vendredi Juan Petrina, un responsable sanitaire de la province de la Terre de feu, lors d’une conférence de presse.

Le bateau navigue actuellement vers Tenerife, aux Canaries, où il est attendu dimanche.

Le débarquement des passagers devra avoir lieu entre dimanche midi et lundi, «seule fenêtre» possible en raison de la météo, a souligné un responsable du gouvernement régional des Canaries.

Le navire fait l’objet d’une alerte sanitaire internationale depuis le week-end dernier, lorsque l’OMS a été informée de la mort de trois passagers dont la cause suspectée était l’hantavirus.

Ce virus se transmet généralement à partir de rongeurs infectés, le plus souvent par l’intermédiaire de leur urine, de leurs excréments et de leur salive. Mais des experts ont confirmé que la variante du virus détectée à bord du Hondius, l’hantavirus Andes, était une souche rare qui peut se transmettre d’homme à homme.

Il n’y avait plus jeudi aucun cas suspect à bord parmi les 147 passagers, selon les données actualisées de l’OMS, mais le délai d’incubation, qui peut aller jusqu’à six semaines, incite à la prudence.

Deux résidents de Singapour qui se détectent à bord du navire et ont pris le même vol à Sainte-Hélène-Johannesbourg qu’une personne ensuite décédée de l’hantavirus ont été testés négatifs, a annoncé vendredi l’agence des maladies infectieuses de la cité-Etat. Il est maintenu en quarantaine par précaution.

«Risque minime»

Les autorités sanitaires de plusieurs pays s’efforcent de retrouver les cas contacts pour les isoler et progresser à des tests.

L’OMS a annoncé qu’une hôtesse de l’air de la compagnie néerlandaise KLM, qui avait été en contact avec la passagère néerlandaise ayant embarqué sur un vol Johannesburg-Amsterdam avant de décéder de l’infection à l’hantavirus, avait été testée négative.

Mais un peu plus tard, les autorités espagnoles ont annoncé qu’une femme ayant emprunté le même vol présentait des symptômes compatibles avec une infection à l’hantavirus et avait été hospitalisée dans la région de Valence (sud-est).

En Grande-Bretagne, l’Agence nationale de sécurité sanitaire (UKHSA) a annoncé qu’un ressortissant britannique avait été classé parmi les cas suspects d’hantavirus liés au foyer détecté sur le MV Hondius. Selon elle, il se trouve à Tristan da Cunha, une île britannique isolée de l’Atlantique Sud, où le MV Hondius a fait escale fin avril.

The Foreign Office is working around-the-clock to support British nationals on the MV Hondius and get them home safely with public health protections in place. pic.twitter.com/6ZHq1YbQVu — Yvette Cooper (@YvetteCooperMP) May 6, 2026

Ce cas suspect s’ajoute à deux cas confirmés concernant des citoyens britanniques, a précisé l’agence. L’un est hospitalisé en Afrique du Sud et l’autre aux Pays-Bas.

Concernant les habitants de l’île britannique de Saint-Hélène, où 29 passagers du bateau avaient débarqué lors d’une escale le 24 avril, M. Lindmeier a estimé que «le risque est minime».

Des personnes redoutant avoir contracté le virus, ou dont l’infection est avérée, sont soignées ou ont été priées de se confiner dans plusieurs pays, dont le Royaume-Uni, la France, l’Allemagne, les Pays-Bas, la Suisse et l’Afrique du Sud.

Les États-Unis ont annoncé vendredi préparer une évacuation par avion des passagers américains du navire de croisière.